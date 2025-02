マーベル・アニメーションによる新シリーズ「スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド」シーズン1第10話が、に全て出揃った。(MCU)のアース616とは別世界のピーター・パーカーがスパイダーマンとなり、一人前のヒーローとなるべく奮闘する様を描いた青春ヒーローアクションだ。

原作コミックの豊かな下地を使って、劇中では独自の物語が色とりどりに描かれた。今後はシーズン3までが内定済み。本記事では「ノーマン・オズボーンはいかにグリーンゴブリンとして闇堕ちするか」など、今後予想される10の展開を解説する。

この記事には、「スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド」のネタバレが含まれています。

スパイダーマンの宿敵グリーンゴブリンの正体であるノーマン・オズボーンは、本シーズンではヴィランではなくピーターのメンターとして描かれる。ノーマンはピーターにハイテクスーツを提供するほか、ヒーローとしての心構えの指導も行う。しかしその方針は自尊心に傾倒するもので、"大いなる力には大いなる敬意が伴う"という言葉に表されている。

ライバルであったドクター・オクトパスが逮捕されると、わざわざ面会に訪れてこき下ろす執念深さも見せるなど、ノーマンは徐々に邪悪な心を見せ始める。最終話では、ピーターら優秀なインターンに宇宙空間へのゲートウェイの開発を手伝わせていたことが判明。今後、さらなる危険な実験に挑んで失敗し、邪心が増幅したグリーンゴブリンになってスパイダーマンに襲いかかる展開が予想される。既にグライダーが伏線として登場している。息子ハリー・オズボーンのホブゴブリン化の可能性も含めて要注意。

ピーター憧れのパールを巡る、敵いそうにもないライバルの先輩ロニー・リンカーンは意外にも善良な心の持ち主で、ピーターを理解して良き友人関係になる。しかし、グレた弟アンドレの身代わりになる形でギャング組織ワン・テンスに加入。第9話「ヒーローか脅威か」では、ドクター・オクトパスのアジトから押収された特殊な薬品「DIOX-3」を吸い込んだことで超パワーを会得する。

原作コミックでトゥームストーンは銃弾を弾くほど硬い皮膚と、超人的な怪力と反射神経を持つヴィランとして描かれる。コミックなどでは白肌で知られるので、今後もさらなる波乱が起こることになりそうだ。第9話ではスパイダーマンと共闘したが、ワン・テンスの新ボスとして悪の道を進むことになるのか……?

第1話でミッドタウン高校に突如出現したシンビオートの怪物は、第10話でノーマンが披露した宇宙空間ゲートウェイから侵入し、ドクター・ストレンジのタイムストーンによって時間を遡って現れたものであることが判明した。ゲートウェイの向こうにはシンビオートが無数にうごめいており、スパイダーマンとドクター・ストレンジは必死に扉を塞ぐことに成功する。しかしその際、迫っていたシンビオートの断片が切断され、こちらの世界に残ってしまった。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のポストクレジットシーン同様、シンビオートはここでも異世界からの置き土産として迷い込んだ。このシンビオートはノーマンにより発見・回収され、今後はオズコープ内で研究が進められることになるだろう。その過程で研究者に寄生するなど、ヴェノム誕生やブラックスーツスパイダーマンに繋がる未来は大いにあり得る。

MCUの最新作ではサディアス・ロスが米大統領として登場したが、本シリーズの世界でロスはアメリカ国防長官としてソコヴィア協定を推進する。全てのヒーローが協定に従っているわけではなく、キャプテン・アメリカ/スティーブ・ロジャースは未だ逃亡中である。ノーマンはこの協定について、ピーターに対しては「私がなんとかする」としつつ、ロス長官には「協定に登録する」との意向を伝えている。

シーズン1が終了した段階でもソコヴィア協定はいまだ有効であり、今後の波乱につながる恐れがある。原作コミックでスパイダーマンは、はじめ協定に賛成して自身の正体を世界に発表するのだが、やがて反対派に鞍替えして逃亡者の身になる。これがメイおばさん殺害という悲劇を招き、さらには悪名高い歴史改変シリーズ「ワン・モア・デイ」へとつながっていくのだが……。

ピーター・パーカーと共に集められたオズコープ社インターンシップのメンバーの今後にも注目。勝気な自惚れ屋のアマデウス・チョはコミックでは「世界で7番目の天才」と呼ばれる頭脳の持ち主で、2代目ハルクとして描かれる。今後、チョがガンマ線関連の研究部署に配属されるかどうかに要注意。

ワカンダからやってきたアシャは光を操るスーパーパワーを得て活躍。アシャを通じてブラックパンサーが紹介されるかもしれない。また、ジャンヌ・フーコはフィネスとのコードネームで、デアデビルのサイドキックとしてオズコープ社にスパイ侵入していたことも判明。フィネスは原作コミックではタスクマスターの娘である。

本シリーズでは女性として登場したカーラ・コナーズも気になる人物だ。劇中ではピーターを気遣う優しい研究者として描かれたが、いかにしてヴィランのリザードと化してしまうのか。

オズコープ社の研究者ベントレー・ウィットマンは、ノーマンのもとでピーター・パーカーの血液サンプルを密かに研究していた。スパイダーマンの特殊なDNA構造をクモに復元させ、このクモが時空を超えて過去のピーターに噛み付くことでスパイダーマンが誕生するという運命の循環が描かれたわけだ。

オズコープがピーターの血液サンプルを有しているということは、有名な原作コミック「クローン・サーガ」再現の下地を作ったということかもしれない。ピーターのクローンとして生まれたベン・ライリーがスカーレット・スパイダーとして活躍しながら、実存の危機に陥る複雑なストーリーだ。

本シリーズでノーマンはスパイダーマンを傭兵代わりに使っていた。さらなるセキュリティ強化を謳って、倫理の壁を無視してスパイダーマンのクローンを生み出したいと考えてもおかしくないだろう。

ここまで紹介したように、シーズン1ではすでに数々のヴィランの登場、あるいはその伏線が描かれた。グリーンゴブリン、トゥームストーン、ドクター・オクトパス、スコーピオン、ライノ、リザード、ヴェノム。デアデビルを通じてキングピンの登場もありうるとすれば、彼らがスパイダーマンを倒すために徒党を組む展開も考えられる。

ソニー・ピクチャーズは過去何年にも渡ってスパイダーマンのヴィラン・チーム「シニスター・シックス」の映像化を試みてきたが、案外マーベル・アニメーションが「フレンドリー・ネイバーフッド」であっさりと登場させるとしたら、ファンは驚くだろう。

ピーターの同級生で良き理解者であるニコ・ミノルはスピリチュアルの信奉者で、劇中では紫のペンダントに一瞬だけ不思議な力が宿る場面もあった。第10話のラストでは自室での儀式で、冥界の亡き母に会う様子が描かれた。

ニコは原作コミックで魔法の使い手である日系少女であり、実写ドラマ「ランナウェイズ」にも登場している。今後のエピソードでは、ニコの知られざる魔法的な一面が掘り下げられるだろう。

グウェン・ステイシー

ショウランナーのジェフ・トランメルはシーズン2の予告として、ピーターの恋人として有名なグウェン・ステイシーのアートを先行公開。ブロンドヘアの普段着姿と、スパイダーグウェンの姿が紹介されている。ソニー・ピクチャーズの『スパイダーバース』とはまた違ったグウェンが描かれることになりそうだ。

最終話のラストでは、「ホワット・イフ…?」でも描かれたマルチバースの観察者ウォッチャーの影も登場した。当然ながら「フレンドリー・スパイダーマン」は、無限に広げるマーベル・ユニバースの一つのタイムライン。つまり、によるロキも、「フレンドリー・ネイバーフッド」の世界の存在を認識しているはずということだ。

さらにシリーズには、マルチバースの扉を開くドクター・ストレンジも登場。もしかしたら今後、「フレンドリー・ネイバーフッド」のピーターたちが時空を超え、実写映画『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』か『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ』に合流を果たすこともあり得るかもしれない。

「スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド」はディズニープラスで配信中。