£±£±·î¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿Åçº¬¡¦±ÀÆî»ÔµÄ¡¢½÷À¤ÎÂÎ¿¨¤ê¤ï¤¤¤»¤ÄÈ¯¸À¡Ä¡Öµ²±¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬¼¿¦¤Î°Õ¸þ
¡¡Åçº¬¸©±ÀÆî»ÔµÄ¤Î¸åÆ£¾¼»°»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬¡¢½÷À¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÍýÍ³¤ËµÄ°÷¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ÔµÄ²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸åÆ£»á¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£°ÆüÌë¡¢±ÀÆî»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¤¤¿½÷À¤ÎÂÎ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤¬´Ø·¸¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£»á¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÅö»þ¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢µ²±¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁê¼êÊý¤¬¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µÄ°÷¤ò¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£»á¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Î»ÔµÄÁª¤Ç½éÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£