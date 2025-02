XGが2月22日に有明アリーナで開催したワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>東京公演にて、5月14日に東京ドームでツアーファイナル公演を行うことを発表した。XGにとって東京ドームでの公演は今回が初となる。ワールドツアー東京公演では、「WOKE UP」「IYKYK」「SOMETHING AIN'T RIGHT」「IN THE RAIN」「IS THIS LOVE」など計23曲を歌唱。「IN THE RAIN」では、ジャケットパフォーマンスと傘を使用した演出を行い、メンバーが互いに傘を投げ合うシーンでファンを驚かせ、「IS THIS LOVE」では、メンバー全員がバラの花を持ったパフォーマンスで、約1万5千人のファンを魅了した。

ライブ情報

<XG 1st WORLD TOUR "The first HOWL" FINAL Landing at TOKYO DOME>

会場:東京ドーム

公演日程:2025年5月14日(水)

OPEN 16:30 / START 18:30



<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>

2024.05.18 Osaka

2024.05.19 Osaka

2024.05.25 Yokohama

2024.05.26 Yokohama

2024.07.11 Seoul

2024.07.13 Taipei

2024.07.16 Singapore

2024.08.02 Manila

2024.08.04 Bangkok

2024.08.07 Kuala Lumpur

2024.08.13 Hong Kong

2024.08.20 Shanghai

2024.08.22 Chengdu

2024.08.24 Beijing

2024.10.04 Las Vegas

2024.10.06 Los Angeles

2024.10.08 San Francisco

2024.10.09 San Francisco

2024.10.12 Grand Prairie

2024.10.14 Sugar Land

2024.10.16 Duluth

2024.10.18 New York

2024.10.21 Chicago

2024.11.18 Manchester

2024.11.19 London

2024.11.22 Berlin

2024.11.24 Paris

2024.11.27 Brussels

2024.11.29 Amsterdam

2025.02.08 Nagoya

2025.02.09 Nagoya

2025.02.14 Sydney

2025.02.16 Melbourne

2025.02.22 Tokyo

2025.02.23 Tokyo

2025.03.08 Fukuoka

2025.03.09 Fukuoka

2025.03.15 Osaka

2025.03.16 Osaka

2025.03.21 Hangzhou

2025.03.23 Shanghai

2025.03.26 Beijing

2025.03.28 Chengdu

2025.04.24 São Paulo

2025.04.25 Mexico City

2025.05,14 Tokyo

関連リンク

◆XG オフィシャルサイト

XG初のワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>は、昨年5月の日本公演を皮切りにスタートし、アジア、北米、UK&ヨーロッパでトータル約20万人を動員し、多くの公演がチケットソールドアウトとなっている。今年は、名古屋、東京、福岡、大阪での日本追加公演に加え、2月のオーストラリア公演(シドニー、メルボルン)、3月の中国追加公演(杭州、上海、北京、成都)、4月の中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)の開催も控えており、本日発表された東京ドームでのツアーファイナル公演を含めると、世界33都市(18の国と地域)で、46公演の開催となる。