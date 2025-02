能登半島支援ライブイベント<GAPPA ROCKS ISHIKAWA>が5月10日、石川県産業展示館で開催されることが発表された。令和6年能登半島地震によって被災した石川県は、震災から1年が過ぎた現在も復旧作業が完了していない地域が多数点在している。能登半島の復旧復興を後押しする支援イベント<GAPPA ROCKS ISHIKAWA>には、これまで東北や熊本をはじめとする全国各地の被災地を応援し続けてきたアーティストや、能登半島地震をきっかけに被災地支援を行っているアーティストたちなどが、企画趣旨に賛同して集結する。

■能登半島支援ライブ<GAPPA ROCKS ISHIKAWA>



日程:2025年5月10日(土)会場:石川県産業展示館(石川県金沢市袋畠町南193)▼出演サンボマスター / 黒夢 / ORANGE RANGE / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン / MONGOL800 / MAN WITH A MISSION / 氣志團 / locofrank / JESSE (RIZE / The BONEZ) / 片平里菜 / ざらめ / FUNNY THINK / プッシュプルポット / ...and more▼チケット・一般チケット \8,800 (税込)・学割チケット \6,600 (税込)【OFFICIAL HP先行予約 ※イープラス(抽選)】受付期間:2月23日(日)12:00〜3月4日(火)23:59主催:ガッパロックスイシカワ実行委員会企画/制作:株式会社 NACNAC/株式会社猫の手運営:キョードー北陸協力:株式会社 FYD/株式会社ライブパワー/トラックダウン/e+ /Workstore Tokyo Do/STARBASE INC./TOWER RECORDS/その他各災害支援団体 etc..