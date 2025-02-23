能登半島支援ライブ＜GAPPA ROCKS＞出演者発表に、サンボ、黒夢、BRAHMAN、マンウィズ、ホルモン、モンパチなど14組
能登半島支援ライブイベント＜GAPPA ROCKS ISHIKAWA＞が5月10日、石川県産業展示館で開催されることが発表された。
◆＜GAPPA ROCKS＞出演者 画像
令和6年能登半島地震によって被災した石川県は、震災から1年が過ぎた現在も復旧作業が完了していない地域が多数点在している。能登半島の復旧復興を後押しする支援イベント＜GAPPA ROCKS ISHIKAWA＞には、これまで東北や熊本をはじめとする全国各地の被災地を応援し続けてきたアーティストや、能登半島地震をきっかけに被災地支援を行っているアーティストたちなどが、企画趣旨に賛同して集結する。
イベントは北陸・石川の中心地であであり、災害直後から避難者や支援物資の受け入れを行っていたる金沢市の石川県産業展示館を会場に、石川県はもちろん北陸エリアや全国各地の能登半島を想う音楽ユーザたちを金沢に呼び込むとのこと。また、このイベントには能登半島で活動を続ける支援団体の参加も決定しているほか、これからの復興を担う奥能登の中高生達の無料招待も実施される予定だ。能登半島の現状はじめ、継続した支援の必要性を全国からの来場者に伝えるなど、日本全国から集まる音楽ファンと地元能登半島の未来を担う子供達との交流もイベントを通して行われる。
チケットのイベントオフィシャルサイト先行予約(抽選)受付は本日2月23日より。この支援イベントの収益は、能登半島で2024年1月から継続的な活動を行う支援団体へ支援金として寄付される。
■能登半島支援ライブ＜GAPPA ROCKS ISHIKAWA＞
会場：石川県産業展示館(石川県金沢市袋畠町南193)
▼出演
サンボマスター / 黒夢 / ORANGE RANGE / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン / MONGOL800 / MAN WITH A MISSION / 氣志團 / locofrank / JESSE (RIZE / The BONEZ) / 片平里菜 / ざらめ / FUNNY THINK / プッシュプルポット / ...and more
▼チケット
・一般チケット \8,800 (税込)
・学割チケット \6,600 (税込)
【OFFICIAL HP先行予約 ※イープラス(抽選)】
受付期間：2月23日(日)12:00〜3月4日(火)23:59
主催：ガッパロックスイシカワ実行委員会
企画／制作：株式会社 NACNAC／株式会社猫の手
運営：キョードー北陸
協力：株式会社 FYD／株式会社ライブパワー／トラックダウン／e+ ／Workstore Tokyo Do／STARBASE INC.／TOWER RECORDS／その他各災害支援団体 etc..
関連リンク
◆＜GAPPA ROCKS ISHIKAWA＞ オフィシャルX