一流ホテルで30年間腕を磨いて独立。アラカルトOKのカウンター割烹（東京・駒沢）

カウンター割烹 藤木(東京・駒沢)

季節の美味を楽しめる割烹です 写真:お店から

2024年12月2日、世田谷・深沢不動近くに「カウンター割烹 藤木」がオープンしました。ベテラン料理人が作る炭火焼き肉料理が楽しめ、お一人様からグループでの会食まで多彩なシーンで利用できるカウンター割烹です。

店主、木村 顕康さん 写真:お店から

店主の木村 顕康(けんこう)さんは「横浜ロイヤルパークホテル」に入社。その後、30年間にわたり、会席料理や寿司カウンターで腕を振るってきました。そのキャリアの集大成となる店を作るべく独立し「カウンター割烹 藤木」をオープンしました。

カウンター席。ふんだんに使われた木材の温かみがあります 写真:お店から

ビルの2階、マンションの一室のような外観の店は、ドアを開けると和モダンな空間が広がり、隠れ家のような趣。コンクリート打ち放しにヒノキを配した空間は、洗練された大人の空間です。ゆっくり落ち着いておいしい料理やお酒を楽しめます。

個室はのれんで区切られています 写真:お店から

席数はカウンター10席、2〜4名が利用できる半個室が1部屋とこぢんまり。ホテルと違い、料理人と客席の距離が近く、熟練料理人が手際よく料理を仕上げていく様を眺めながら、料理を楽しめるのが魅力的です。

「ズワイガニの蕪蒸し」1,540円 写真:お店から

いただける料理は、一流ホテルの技を生かし、旬のおいしさを余すところなく引き出したもの。寿司カウンターのキャリアを生かした握り寿司もおすすめです。

「えぼ鯛柚庵焼」1,320円 写真:お店から

自慢は炭火を使った料理。丁寧に食材を焼き上げる料理はシンプルながら、凝縮された旨みがたっぷり。パチパチと焼き上がる音、香ばしい炭火の香りと五感で楽しめる料理になっています。

メニューは熟練の技と素材のおいしさが楽しめるおまかせコースの他、好きな物を好きな量でたのしめるアラカルトも用意。

「炭火和牛赤身ステーキ」2,860円 出典:yamada1973さん

おすすめは名店「焼肉芝浦」から仕入れた新鮮な和牛肉を使った「炭火和牛赤身ステーキ」。炭火の遠赤外線効果で旨みが凝縮された肉は、噛みしめるたびにジュワッとジューシーです。

旬のたけのこを使った料理もさまざまにそろいます 写真:お店から

そのほか、鮮度抜群の魚を自家製味噌で漬け込んだ「鰆味噌柚庵炭火焼き」や、シンプルに旬のたけのこを炭火で焼いた「焼きたけのこ」など、素材に合わせて火入れを調整するベテラン料理人ならではの技が光る逸品がそろいます。

日本酒、各種100ml 605円〜 写真:お店から

料理に合わせたいドリンクは日本酒、ジャパニーズウイスキーなどをそろえ、コース料理に合わせたペアリングも。全国各地のレア銘柄をそろえた地酒は種類も豊富で、4合瓶で仕入れているため開けたての鮮度の良さを味わえます。

「握りずし」3貫 2,200円〜 写真:お店から

鍋料理なども1人前サイズから用意され、個室は子連れの家族での利用も可能。ちょっと立ち寄って一杯の日常使いから、家族のハレの日の食事までさまざまなシチュエーションで活躍でき、街で長く愛される一軒になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「オープン記念特別コース」7,920円 出典:nikumania29さん

『深沢不動の自転車屋の横の階段を登って正面の扉をあけると煉瓦の壁で薄暗くワクワク、出汁の香る店内でした。中に入るとカウンターにライブな厨房でした。

今回はオープン特別コースを味わいました。

先付け写真撮り忘れましたが、出汁の旨みを先ずは味わいました。そしてお造り、こんな美味しい刺身はなかなかないです。切り方鮮度なんですかね。

焼き物、揚げ物、和牛、食事。

全て美味しく、旬を感じさせてくれる繊細な味でした。

カウンターも雰囲気良く。また必ずきます。

大将は丁寧に料理を作り上げてくれます。

寿司コースも食べてみたいです。

1人でもこれそう』(nikumania29さん)

「旬の野菜天ぷら」880円 出典:416d8bさん

『ドアを開けると店内は別世界が広がっていてびっくり!お料理は盛り付けも美しく少量ずつだが満足度は高い。丁寧な調理だと感じる。また伺いたい』(416d8bさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆カウンター割烹 藤木住所 : 東京都世田谷区深沢4-36-11 安田ビル 2FTEL : 050-5595-1834

文:小田中雅子

