µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸©¤Ø¤ÎÄÌÊó¤»¤º¡ÄÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤ÇÃËÀ´Ç¸î»Õ¤¬½÷À´µ¼Ô¤ËË½¹Ô ¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ºÎ©Ê¢¤·²¡¤·ÅÝ¤¹
¡¡´ôÉì¸©³¤ÄÅ»Ô¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ç2024Ç¯¡¢ÃËÀ´Ç¸î»Õ¤¬½÷À´µ¼Ô¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢ÉÂ±¡¤¬Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸©¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¤ÄÅ»Ô¤ÎÍÜÆîÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯10·î¡¢ÃËÀ´Ç¸î»Õ¤¬Æþ±¡¤¹¤ë½÷À´µ¼Ô¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¡¢²¡¤·ÅÝ¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Ï´µ¼Ô¤«¤é¤ÎÁÊ¤¨¤ÇË½¹Ô¤òÇÄ°®¤·¡¢ÃËÀ´Ç¸î»Õ¤ÏÄ¾¸å¤Ë¼«¼çÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯4·î¤ÎË¡Î§¤Î²þÀµ¤Ç¡¢Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ç¤ÎµÔÂÔ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ø¤ÎÄÌÊó¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ÏÄÌÊó¤»¤º¡¢2024Ç¯11·î¤ËÆ¿Ì¾¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿´ôÉì¸©¤«¤éÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë±£ÊÃ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£