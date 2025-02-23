¡Ö¤â¤¦¥¢¡¼¥È¤À¤Í¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯¡¡28ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤Îà»Â¿·¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖåºÎï¤ä¤ï¤¡¡Ä¡×¡Ö·Ý½ÑÅª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡Ê28¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡4th¼Ì¿¿½¸¡Ö10¡£¡×ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯Çä¢¡
¡¡¡Ö4th¼Ì¿¿½¸¡Ø10¡£¡Ù¤ªÅÏ¤·²ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡£3·î2Æü(Æü)¸áÁ°¤ÎÉô11:00¡Á¡¿¸á¸å¤ÎÉô14:00¡Á¸÷Ê¸¼Ò(ËÜ¼Ò)¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÀ§Èó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÃÀ¤Ç»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿åÃå¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ä³¤ÊÕ¤Ç¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¢¡ÂçÃÀ¤Ç»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿åÃå¤ÇÌöÆ°¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¥¢¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¤ä¤ï¤¡¡Ä¡×¡Ö·Ý½ÑÅª¡£Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÔ´Ý¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë4th¼Ì¿¿½¸¡Ö10¡£¡×¤òÈ¯Çä¡£»£±Æ¤Ï¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢10¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£