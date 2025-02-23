30Âå½÷À¤ò½±¤Ã¤¿Ž¢¤³¤á¤«¤ß¤Î·ãÄËŽ£¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎ
¡Ö²¼¤ò¸þ¤¯¤ÈÄË¤¤¡×¤³¤ÎÆ¬ÄË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡½¡Ê¼Ì¿¿¡§Ushico¡¿PIXTA¡Ë
»Ò¤É¤â¤È½Ð¤«¤±¤¿Àè¤ÇÆÍÁ³¡¢·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦½÷À¡Ê39ºÐ¡Ë¡£»ÔÈÎ¤ÎÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ó¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶á¤¯¤ÎÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤ÆÌô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤ËÆ¬ÄË³°Íè¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤¿°Õ³°¤ÊÉÂÌ¾¤È¤Ï¡½¡½¡£
¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÆ¬ÄË
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÄÃç¤Á¤¨¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¡¢³°½ÐÀè¤Ç·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï39ºÐ¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¡£Åö»þ3ºÐ¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤ÈÉ×¤È¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤ØÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÆ¬¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö±¦Â¦¤ÎÈý¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤³¤á¤«¤ß¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥É¡¼¥ó¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤Î·ãÄË¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÆ¬ÄË¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÃç¤µ¤ó¡Ë
ÄË¤ß¤ÏËè²ó¡¢5¡Á10Ê¬¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤È¤¦¤½¤ß¤¿¤¤¤Ë¼£¤Þ¤Ã¤¿¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¾É¾õ¤Ê¤é¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö½é¤Ï¡ÖÊÒÆ¬ÄË¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢»ÔÈÎ¤ÎÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ó¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÒÆ¬ÄË¤È¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÊÒÂ¦¤â¤·¤¯¤ÏÎ¾Â¦¤Î¤³¤á¤«¤ßÉÕ¶á¤¬¥º¥¥º¥¤ÈÌ®ÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ËÄË¤àÆ¬ÄË¤À¡£¸¶°ø¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿²ÉÔÂ¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÑÈË¤ËÄË¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÄÃç¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Ë¡Ö·²È¯Æ¬ÄË¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£
·²È¯Æ¬ÄË¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¼þ°Ï¤«¤éÁ°Æ¬Éô¡¢Â¦Æ¬Éô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤¬¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥«·î¤Î´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯µ¯¤³¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢ÅÄÃç¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢·²È¯Æ¬ÄË¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤ÌëÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ¬ÄË¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤ÏÉ¬¤ºÆüÃæ¤Ç¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤È¤¤ËÄË¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿ÅÄÃç¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼õ¿Ç¤·¤ä¤¹¤¤ºÇ´ó¤ê¤ÎÆâ²Ê¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î°å»Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤Æâ²Ê¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÌä¿Ç¤À¤±¤Ç²èÁü¸¡ºº¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¡Ø¤¿¤Ö¤ó»°ºµ¿À·ÐÄË¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ìô¤ò½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄÃç¤µ¤ó¡Ë
Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ìô¤Ï¡¢¹³¤Æ¤ó¤«¤óÌô¤À¤Ã¤¿¡£
¸¡ºº¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÇÉÂÌ¾¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤âÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹³¤Æ¤ó¤«¤óÌô¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Ìô¤ò½èÊý¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿ÅÄÃç¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢1½µ´Ö¤Û¤ÉÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤·¤«¤·¤ÆÇ¾¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä
¤³¤¦¤·¤Æ»ÔÈÎ¤ÎÆ¬ÄËÌô¤â¡¢Æâ²Ê¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤¿¹³¤Æ¤ó¤«¤óÌô¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÄÃç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÇ¾¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°ÊÁ°¡¢»¨»ï¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÆ¬ÄËÀìÌç¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¿Ç»¡¼¼¤Ç°å»Õ¤Ë¡Ö¤Ò¤É¤¤Æ¬ÄË¤ÇÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤é»°ºµ¿À·ÐÄË¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¹³¤Æ¤ó¤«¤óÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿ÅÄÃç¤µ¤ó¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö»°ºµ¿À·ÐÄË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤º¤Ï¸¡ºº¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢MRI¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢°å»Õ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
ÉûÉ¡¹Ð¤È¤Ï¡¢É¡¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ë8¤Ä¤Î¶õÆ¶¤Î¤³¤È¡£ÉáÃÊ¡¢¤³¤ÎÉûÉ¡¹Ð¤Ï¡Ö¼«Á³¸ý¡×¤È¤¤¤¦½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¡¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤È¤½¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤í¤É¤í¤ÎÉ¡¿å¤äÇ¿¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¡ÖÉûÉ¡¹Ð±ê¡×¤À¡£ÊÌÌ¾¡ÖÃßÇ¿¾É¡Ê¤Á¤¯¤Î¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤á¤«¤ß¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤«¤¯¤ä¤Ã¤ÈÀµ¤·¤¤ÉÂÌ¾¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅÄÃç¤µ¤ó¡£
°å»Õ¤«¤é¾¯ÎÌ¤Î¥Þ¥¯¥í¥é¥¤¥É·Ï¤Î¹³¶ÝÌô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°û¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï°ìÅÙ¤âÆ¬ÄË¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÆ¬ÄË¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÄÃç¤µ¤ó¡£
¤ª¤è¤½3½µ´Ö¸å¡¢¶á¤¯¤Î¼ªÉ¡²Ê¤ÇXÀþ¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤â¤¦Çò¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉûÉ¡¹Ð±ê¤¬¼£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
É÷¼Ù¤ò·Ú¤¯¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¸åÆü¡¢ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤¬µ¯¤³¤ë3¥«·î¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡¢É¡É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄÃç¤µ¤ó¡£
¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É÷¼Ù¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤º¤¤¤Ö¤ó»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¾É¾õ¤¬¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤â²«¿§¤¤É¡¿å¤¬½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ¬ÄË¤¬¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃç¤µ¤ó¡Ë
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÂçÎÌ¤ÎÉ¡¿å¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤À¡£1½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¾É¾õ¤¬¼£¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢É¡¿å¤¬¹¢¤Î¤Û¤¦¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ö¸åÉ¡Ï³¡Ê¤³¤¦¤Ó¤í¤¦¡Ë¡×¤À¤±»Ä¤ê¡¢¤·¤«¤âÉ¡¤Î±ü¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Å»öÀè¤Ç¤â¡ØÀ¼¤¬ÊÑ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼ªÉ¡²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¹³¶ÝÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤Æ¡£¤³¤Î¤È¤¤âÌô¤ò°û¤ó¤À¤é1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ¬½Å´¶¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄÃç¤µ¤ó¡Ë
¤³¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÄÃç¤µ¤ó¤Ï²þ¤á¤Æ¿´¤Ë¹ï¤ó¤À¤³¤È¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÉ÷¼Ù¤ò·Ú¤¯¤ß¤Ê¤¤¡×¡Ö¾É¾õ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤é¼õ¿Ç¤¹¤ë¡×¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶á¤¯¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿ÇÎÅ²Ê¤ò¤É¤¦Áª¤Ö¤«¤âÆñ¤·¤¤¡×¡ÊÅÄÃç¤µ¤ó¡Ë
¢£Áí¹ç¿ÇÎÅ¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡¦µÆÃÓ°å»Õ¤Î¸«²ò
Áí¹ç¿ÇÎÅ¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡¢¤¤¯¤ÁÁí¹ç¿ÇÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤ÎµÆÃÓÂçÏÂ°å»Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ´Ëì¤¬¼ð¤ì¡¢ÉûÉ¡¹Ð¤ËÇ¿¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø´éÁ´ÂÎ¤ä³Û¡¢ÌÜ¤äÉ¡¤Î±ü¤Î¤Û¤¦¤¬ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¼õ¿Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊµÆÃÓ°å»Õ¡Ë
¤¿¤À¡¢ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤º¡¢ÅÄÃç¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÉ÷¼Ù¤¬¼£¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¸¶°ø¤ÏÉ÷¼Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÖÊ´¾É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤Ç¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤ËÉ÷¼Ù¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÉûÉ¡¹Ð±ê¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢·«¤êÊÖ¤·ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÆÃÓ°å»Õ¡£
ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¹³¶ÝÌô¤ò°û¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¹³¶ÝÌô¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤ò»¦¤·¤Æ±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉ÷¼Ù¤Ç¤â¹³¶ÝÌô¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉûÉ¡¹Ð±ê¡¢¼õ¿Ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡©
¤·¤«¤·¡¢º£¤ÏÉáÄÌ¤ÎÉ÷¼Ù¤¬ºÙ¶Ý´¶À÷¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¼«Á³¤Ë¼£¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¹³¶ÝÌô¤ÏÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë°û¤à¤ÈÂÑÀ¶Ý¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢É÷¼Ù¤ò¤³¤¸¤é¤»¤ÆÇÙ±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ÉûÉ¡¹Ð±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤·¤«½èÊý¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÉ÷¼Ù¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÇÉ¡±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢1½µ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â²«¿§¤äÎÐ¤Î¤É¤í¤Ã¤È¤·¤¿É¡¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´é¤ä³Û¤Ê¤É¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÉûÉ¡¹Ð±ê¤ò¤¢¤Þ¤êÉÑÈË¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¼£¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊµÆÃÓ°å»Õ¡Ë
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤â¤½¤âÅÄÃç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Æâ²Ê¤Ê¤Î¤«¼ªÉ¡²Ê¤Ê¤Î¤«Æ¬ÄË³°Íè¤Ê¤Î¤«¡¢¿ÇÎÅ²Ê¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¶á¤¯¤ËÁí¹ç¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÆâ²Ê¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç°å¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÆÃÓ°å»Õ¡£
ÅÄÃç¤µ¤ó¤ÏÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤«¤éÉÂ±¡¤òÃµ¤·¡¢1·ïÌÜ¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊµÆÃÓ ÂçÏÂ ¡§ ¤¤¯¤ÁÁí¹ç¿ÇÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¡ÊÂçÀ¾ ¤Þ¤ª ¡§ ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë