2·î23Æü¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÆü¡×ÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¹â¤µ50¥áー¥È¥ë¤ÎÅ¸Ë¾Åã¤òÌµÎÁ³«Êü 360ÅÙÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤äÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤â ÉÍÌ¾¸Ð¥¬ー¥Ç¥ó¥Ñー¥¯=ÉÍ¾¾
2·î23Æü¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÉÍÌ¾¸Ð¥¬ー¥Ç¥ó¥Ñー¥¯¤Ç¤ÏÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¸Ë¾Åã¤¬ÌµÎÁ¤Ç³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2·î23Æü¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÆü¡×ÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¹â¤µ50¥áー¥È¥ë¤ÎÅ¸Ë¾Åã¤òÌµÎÁ³«Êü 360ÅÙÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤äÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤â ÉÍÌ¾¸Ð¥¬ー¥Ç¥ó¥Ñー¥¯=ÉÍ¾¾
ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥¬ー¥Ç¥ó¥Ñー¥¯¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë¤¢¤ëÅ¸Ë¾Åã¤Ï¹â¤µ¤¬50¥áー¥È¥ë¤¢¤ê¡¢ÉÍÌ¾¸ÐÈÊ¤Î360ÅÙ¤ÎÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤äÉÙ»Î»³¤âË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2·î23Æü¤Î¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÌµÎÁ¤Ç³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±à¤ÎÃæ±û¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ë¤ÏÌ¦Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌó60¥áー¥È¥ë¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê2É¤¤Î¥Ø¥Ó¤ÎÃÏ¾å³¨¤â¤¢¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¼Ì¿¿»£¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãË¬¤ì¤¿¿Í¡ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É·Ê¿§¤¬¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡× ¡Ö(ÉÍÌ¾¸Ð¤¬)ÀÄ¡¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÄ«Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¡×
Å¸Ë¾Åã¤ÎÌµÎÁ³«Êü¤Ï¡¢2·î23Æü¸á¸å4»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£