Èæ²Å°¦Ì¤¡õ´äÅÄ¹äÅµW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¾Ð´é¤ÈÎÞ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¥³¥á¥ó¥È¡õ¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå

■「ひとり寂しくクランクアップを迎えると思っていたのですが、楓(比嘉)さんが駆けつけてくれました、本当に幸せ者だなと思います」(岩田剛典)

比嘉愛未と岩田剛典がW主演を務めるドラマ『フォレスト』のクランクアップコメントと写真が公開された。

“愛”と“嘘”が絡み合う究極のラブサスペンス『フォレスト』。ますますシリアスになっていくドラマの展開とは裏腹に、約3ヵ月の撮影はとても明るく和やかな雰囲気で進んだ。

幾島楓を演じた比嘉愛未は、「終わったー!」とガッツポーズ。「毎日現場に来ることが楽しみでしかない反面、楓としてはつらいシーンが多く、心が擦り減っていくこともあり、大変でした。関わってくださった皆さんに支えられ、感謝しかないです。『フォレスト』は嘘だらけなんですけど、この現場は嘘なく、愛しかなかったです、ありがとうございました!」と涙と笑顔のクランクアップとなった。

楓のいとこでありながら、いつもそばで楓を支える水原真琴を演じたファーストサマーウイカは、「どんなドラマになっていくんだろうと思っていましたが、サスペンスとは思えないくらい、現場は本当に温かくて、終わるのが寂しいです」とコメント。

楓が勤めていたフラワーギフト会社の同僚で、楓に想いを寄せる年下男子、槙野俊太郎を演じた中川大輔は、「いろいろな方に関わっていただき、支えていただきありがとうございました」と語った。

第6話で何者かに殺されてしまった、楓の母・鈴子(松田美由紀)の専属医師・篠田塔子を演じた水野美紀は、「緊張感のある幾島家の食卓から始まり、すごく楽しい撮影でした」と、ドラマの内容とは異なり、和やかなムードで進んだ撮影を振り返った。

鈴子の秘書・葉山修を演じた堀部圭亮は、「本当に素敵な3ヵ月でした。このチームで走り切れて幸せでした!」と笑顔で語った。

毒親の鈴子を演じきった松田美由紀は、「今までいろんな母親役を演じてきましたが、今回の現場でも改めて学ばせていただきました。関わってくださった皆さんの優しさに支えられ、本当に楽しかったです」と涙ながらに語った。

そして、一ノ瀬純を演じた岩田剛典のクランクアップには、ひと足先にクランクアップしていた比嘉がサプライズで登場。岩田は「この作品に携われたことが、自分の中の大きな財産になりました。ひとり寂しくクランクアップを迎えると思っていたのですが、楓(比嘉)さんが駆けつけてくれました、本当に幸せ者だなと思います。ありがとうございました!」と満面の笑みでのアップとなった。

2月16日に放送された第6話では、篠田塔子(水野美紀)が刺され、現場にいた一ノ瀬純(岩田剛典)は警察へ連行されてしまう…。引き離されてしまう楓と純。ついに物語は最終章、人間不信の森に迷い込むかのような展開がSNSで話題となるなか、TVer、ABEMAでの見逃し配信がABCテレビドラマ史上初、総再生数1,000万回を突破した。第1話が1週間で200万回再生を達成したことに続き、各話1週間で150万回再生を達成するなど、注目を集めている。

TVerでは第1話~3話、最新話に加え、今からでも追いつけるダイジェストも配信中。これまでの全話はU-NEXTで楽しめる。

■ドラマを彩る主題歌が、2月24日にデジタルリリース!

岩田が所属する三代目 J SOUL BROTHERSによる『フォレスト』の主題歌「What Is Your Secret?」が、2月24日にデジタルリリース。ミディアムテンポのトラックに添えられた歌詞は、本ドラマの世界観を反映し、運命に弄ばれるようにすれ違っていくふたりを描写。「主題歌が流れるタイミング、毎回完璧すぎる」「ドラマが進んでいくほど、主題歌の意味が深くなっていく」など、SNSでは注目が集まっている。

さらに、ドラマの本編映像を紡いだ特別版ティザーが公開中。これまでに放送されたドラマの印象的なシーンが散りばめられている点に注目だ。

■第7話あらすじ

篠田塔子(水野美紀)が何者かにより刺殺される。駆けつけた警察は、その場にいた一ノ瀬純(岩田剛典)を連行。現場に居合わせた幾島楓(比嘉愛未)も事情聴取を受ける。

楓の聴取は短時間で終了する一方、純の聴取は長時間に及ぶ。純の母・茜(黒沢あすか)が3年前に起こした食中毒事件が原因で、篠田の夫・中西(吉田ウーロン太)が自殺していたという因縁から、篠田殺しの疑いをかけられていた。そのなかで純は、「口論の末、男性が女性を刺した」との通報が警察に寄せられていたことを知る。通報の内容が事実なら、篠田はいったい誰と言い争っていたのか…?

幾島家に戻った楓は、純の無実を信じて待つ間、ブランフォレストの裏帳簿を調べ始める。そこには、純の弟が行方不明になった26年前、高額な使途不明金が記載されており…。

翌日、警察での聴取を終えた純は、ある人物に会いに行く。それは篠田が息を引き取る直前、純に名前を告げた人物で…。

さらに純は、篠田が純の身辺調査を依頼していたフリーライターの高岸陽太(町田悠宇)とも対面。篠田が殺されたことで本件から手を引くという高岸は、餞別代わりにと篠田が最後に調べていた情報を純に渡す。そこには、楓にまつわる驚くべき秘密が…!?

