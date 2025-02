セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『キングダム ハーツ』 マスコットVol.2 “ハートレス”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『キングダム ハーツ』 マスコットVol.2 “ハートレス”

登場時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全4種(ブラックファンガス、ホワイトマッシュルーム、ピンクアガリクス、レアトリュフ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーの人気キャラクターやヴィランズたちが登場するRPG『キングダム ハーツ』

シリーズタイトルが展開され、世界的に人気を集めている人気作品です。

そんな『キングダム ハーツ』に登場する、人気のヴィランキャラクター「ハートレス」たちがマスコットになって登場。

マスコット第2弾として、かわいいキノコ型「ハートレス」4種が展開されます☆

ブラックファンガス

真っ黒な体が特徴的な「ブラックファンガス」

キノコ型の頭や光る目など、特徴をとらえたマスコットです☆

ホワイトマッシュルーム

「シャドウ」や「ソルジャー」とは異なる、愛らしい姿が人気の「ハートレス」

色違いで集まると、一層キュートなグッズです!

ピンクアガリクス

ふんわりカラーでかわいらしい雰囲気の「ピンクアガリクス」

頭に刺しゅうされた特徴的な模様もポイントです。

レアトリュフ

キラッとした星マークがアクセントになった「レアトリュフ」

手のひらサイズに仕上げられた、特別感あるプライズです。

『キングダム ハーツ』に登場する、キュートなヴィランキャラクターがマスコットになって登場。

セガプライズの『キングダム ハーツ』 マスコットVol.2 “ハートレス”は、2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post キノコ型のハートレスたちが勢ぞろい!セガプライズ ディズニー『キングダム ハーツ』 マスコットVol.2 appeared first on Dtimes.