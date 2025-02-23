¡ÚÈëÏÃ¡ÛÅ·¹ÄÊÅ²¼40Ç¯Íè¤Î²¸»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¤ª¿´¸¯¤¤¡É¤È¡ÈÇ¦ÂÑ¡É¡¡¥Ó¥ª¥éÁÕ¼Ô¡¦ÅÆÂ«½ÓÇ·¤µ¤ó
65ºÐ¤È¤Ê¤é¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¡£¥Ó¥ª¥é¤ÎÀèÀ¸¤¬¤ª¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥ª¥é¤ò»Ï¤á¡¢²»³Ú¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌþ¤ä¤·¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÀè·î¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¥Ó¥ª¥é¤Î±éÁÕ²ñ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£85ºÐ¤ÎÁÕ¼Ô¡¦ÅÆÂ«½ÓÇ·¤µ¤ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤¤ï¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÇï¼ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Öµ±¤±¤ë¡ØÎáÏÂ¡Ù¤Ë¸þ¤«¤¤¡×¡£Â¨°Ì¤Î¤ª½Ë¤¤¤ËÅÆÂ«¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
ÊÅ²¼¤Î40Ç¯Íè¤Î¥Ó¥ª¥é¤ÎÀèÀ¸¡¡ÅÆÂ«½ÓÇ·¤µ¤ó¡Ê85¡Ë
¡Ö¡Ê½ª±é¸å¡ËÊÅ²¼¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¿ÈÂÎ¤¬¤ªÈè¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡Ù¡¢²¹¤«¤¤¿´¤¬¤Í¡¢»ä¤Ë¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÅÆÂ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤è¤½40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊÅ²¼¤Ë¥Ó¥ª¥é¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÆÂ«½ÓÇ·¤µ¤ó¡Ê85¡Ë
¡ÖÅìµÜ¸æ½ê¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡×
¤¢¤ë½ë¤¤Æü¡¢ÅÆÂ«¤µ¤ó¤¬¾åÃå¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ä
ÅÆÂ«½ÓÇ·¤µ¤ó¡Ê85¡Ë
¡Ö¡Ø»ä¤âÇØ¹¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÅÆÂ«¤µ¤óÇØ¹¤òÃ¦¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬³Ú¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ÈÇØ¹¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥³¥È¥³¥È¥³¥È¤Ã¤ÆÃí¤¤¤Ç¡Ø¤ª¿å¤Ç¤â¤Þ¤º¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡×
ÊÅ²¼¤Î¤ª¿´¸¯¤¤¤ÏÄ¾É®¤Î¤ª¼ê»æ¤Ë¤â¡Ä
ÅÆÂ«½ÓÇ·¤µ¤ó¡Ê85¡Ë
¡ÖÅ¬¹ç¤·¤¿»Ø»È¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉèÌÌ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¼ê»æ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤ª¿´¸¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ç¡×
ÊÅ²¼¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤Ï¡¢¹¥¤Þ¤ì¤ë¶Ê¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÆÂ«½ÓÇ·¤µ¤ó¡Ê85¡Ë
¡Öµ»½Ñ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¡Ê¤Î¤¢¤ë¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¡Ê¤¬¤ª¹¥¤¡Ë¡£Æ°¤«¤Ê¤¤»Ø¡¢Ê£»¨¤Ç·ù¤À¤Ê¡Ä¡¢¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç°ì¤Ä¤Î»³¤ò±Û¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÈÇ¦ÂÑ¡É¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¤ª·ò¤ä¤«¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×