Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï23Æü¡¢65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Äµï¤Ç¤ÏÅ·¹ÄÃÂÀ¸Æü°ìÈÌ»²²ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö´¨¤µ¤Î¸·¤·¤¤Ãæ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅß¤Ï¼ì¤Î³°¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´¶ìÏ«¤â¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¤Î»ö¸Î¤Ê¤É¤ÇÈï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¤È¹¬¤»¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×

23Æü¸áÁ°¡¢¹Äµï¤Ç¤ÏÅ·¹ÄÃÂÀ¸Æü¤Î°ìÈÌ»²²ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬µÜÅÂ¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Äµï¤Ë¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤ª¤è¤½1Ëü5000¿Í¤¬Æþ¾ì¤·¡¢ÊÅ²¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í»Ô¤«¤é°ìÈÌ»²²ì¤ËÍè¤¿¿Í¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢´¶·ã¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

¸á¸å¤ÏµÜÅÂ¤Ç°û¿©¤òÈ¼¤¦¡Ö±ã²ñ¤Îµ·¡×¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£