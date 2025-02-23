Å·¹ÄÊÅ²¼65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü ¡Ö¿´¤«¤é¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¡×³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¡¡¹Äµï°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤ª¤³¤È¤Ð
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤¤ç¤¦¡¢65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Äµï¤Ç¤Ï°ìÈÌ»²²ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÅ²¼¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÂçÀã¤ÎÈï³²¤Ë¸«Éñ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÎ©¤Á¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î½ËÊ¡¤Ë±þ¤¨¡¢¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢¤³¤È¤Î¤Û¤«³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´¶ìÏ«¤â¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¤Î»ö¸Î¤Ê¤É¤ÇÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ÊÅ²¼¤Ï¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë²º¤ä¤«¤Ê½Õ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£