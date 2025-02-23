50Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡Ú2025Ç¯2·î¡Û
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÀ¯ºö¶âÍø°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¼ê¶ä¹Ô¤Ç¤â¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤Î¤Û¤¦¤¬¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ê¬¡¢°ú¤¾å¤²Éý¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤â´Þ¤á¤¿Ãæ¤«¤é¡Ö50Ëü±ß¤ò1Ç¯±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤»¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯2·î10Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö50Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Äê´üÍÂ¶â¡×5¤Ä
¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ÏÃ»´ü´Ö¤Î¤ß¶âÍø¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Â¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤à¤È¤¤Ï¡¢¶âÍø¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´¼«Ê¬¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö3rd Anniversary¡¡¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸ÂÄê¡ªÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬¶âÍøÇ¯1.10¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡¢ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡£
¢§¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍø0.45¡ó¡Ü¸½¶âÆÃÅµ0.15¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¡Ü±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤·¤ÆÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î23Æü¡Á2025Ç¯2·î28Æü¡£
¡ÚÆÃÅµ1¡Û¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¤ËÇ¯0.45¡ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ÆÇ¯0.85¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆÃÅµ2¡Û¡Ö±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤·¤ÆÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÆÃÅµ1¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢±ßÍÂ¶â¤ÎÁý²Ã³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ1¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ¯0.15¡ó¤Ç1Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÂ©ÁêÅö³Û¤Î¸½¶â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£±ßÍÂ¶âÁý²Ã³Û¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÁý²Ã¤·¤¿±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÆþ¶â¤Ï2026Ç¯3·î²¼½Ü¤´¤í¡£
¢§£SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â30
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§30Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¡Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Û±ßÄê´üÍÂ¶âÅß¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î10Æü¡Á2025Ç¯3·î10Æü¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬Ç¯0.85¡ó¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç1¸ý30Ëü±ß°Ê¾å¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î10Æü¡Á2025Ç¯3·î10Æü¡£
¢§¤¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡Ê2025Ç¯1·î7Æü¤è¤ê¡¢±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¤Î¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡Ë¡£¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤«¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§¥Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥¹¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡ä
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤ÏÍ¥¶ø¥×¥é¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¶âÍøÇ¯1.00¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ´ü´Ö¤Ï1Ç¯¤Ç¡¢ÍÂÆþ¶â³Û50Ëü±ß°Ê¾å¡£
²òÌó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¹¤°»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤À¤±¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤â´Þ¤á¤¿Ãæ¤«¤é¡Ö50Ëü±ß¤ò1Ç¯±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤»¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯2·î10Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¶ä¹Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ï¡©¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹·î¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸þ¤±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤äÂà¿¦¶â¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ÏÃ»´ü´Ö¤Î¤ß¶âÍø¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Â¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤à¤È¤¤Ï¡¢¶âÍø¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´¼«Ê¬¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
50Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô5¤Äº£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î5¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄê´üÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£
¢§¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö3rd Anniversary¡¡¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸ÂÄê¡ªÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬¶âÍøÇ¯1.10¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡¢ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡£
¢§¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍø0.45¡ó¡Ü¸½¶âÆÃÅµ0.15¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¡Ü±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤·¤ÆÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î23Æü¡Á2025Ç¯2·î28Æü¡£
¡ÚÆÃÅµ1¡Û¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¤ËÇ¯0.45¡ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ÆÇ¯0.85¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆÃÅµ2¡Û¡Ö±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤·¤ÆÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÆÃÅµ1¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢±ßÍÂ¶â¤ÎÁý²Ã³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ1¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ¯0.15¡ó¤Ç1Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÂ©ÁêÅö³Û¤Î¸½¶â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£±ßÍÂ¶âÁý²Ã³Û¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÁý²Ã¤·¤¿±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÆþ¶â¤Ï2026Ç¯3·î²¼½Ü¤´¤í¡£
¢§£SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â30
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§30Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¡Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Û±ßÄê´üÍÂ¶âÅß¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î10Æü¡Á2025Ç¯3·î10Æü¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬Ç¯0.85¡ó¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç1¸ý30Ëü±ß°Ê¾å¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î10Æü¡Á2025Ç¯3·î10Æü¡£
¢§¤¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡Ê2025Ç¯1·î7Æü¤è¤ê¡¢±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¤Î¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡Ë¡£¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤«¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§¥Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥¹¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡ä
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤ÏÍ¥¶ø¥×¥é¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¶âÍøÇ¯1.00¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ´ü´Ö¤Ï1Ç¯¤Ç¡¢ÍÂÆþ¶â³Û50Ëü±ß°Ê¾å¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤È¡©Äê´üÍÂ¶â¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÂÆþ´ü´Ö¤Î·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¼«Í³¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶âÍø¤¬¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ëþ´ü¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë²òÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿»þ¤Î¶âÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÅÓ²òÌóÍøÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²òÌó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¹¤°»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤À¤±¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)