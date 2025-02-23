¤¢¤Î¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¡Ö¤¨¡¼! ¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¡¡¥¿¥¤¥×¥í¤Ë¤â´¶Æ°
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬18Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz(µìSexy Zone)¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡×(°Ê²¼¥¿¥¤¥×¥í)¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¢¤Î
¡û¥¿¥¤¥×¥í¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÏËÜÅÄÍã
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ5¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤éNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç? Ä¶ÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡£ÀµÄ¾¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈËè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¿¤«¤é¡£Ëè²óÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤°¤é¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡×¤È¹ðÇò¡£¼Â¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎËÜÅÄÍã¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤â´¶²½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È´Ñ¤Æ¤ß¤Æ!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¡£5¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËÜÅÄÍã¤È¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¡ÈÃ¯¤¬Íî¤Á¤ë¤«¤Ê? Ã¯¤¬¹ç³Ê¤¹¤ë¤«¤Ê?¡É¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Î¿´¶¤ò²ó¸Ü¡£¼«¿È¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤¿¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¤«¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤È¤«ÃöËó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀäÂÐÆþ¤ë¤Ç¤·¤ç!¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¸«»öÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÀäÂÐ¥ª¥â¥í¤¤¤â¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢´é¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Î¥À¥ó¥¹Îý½¬Ãæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¸õÊäÀ¸¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¥à¥¿¥¯¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤ï¡¼! ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤À¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¸¶ÅÀ¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤ÏËÍ¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡È¤¢¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡£¥¥à¥¿¥¯¤Ë¿¿»÷¤µ¤ì¤¿! ¤¨¡¼! ¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¼«¿È¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬ÀÛ¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤Î
¡û¥¿¥¤¥×¥í¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÏËÜÅÄÍã
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ5¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤éNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç? Ä¶ÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡£ÀµÄ¾¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈËè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¿¤«¤é¡£Ëè²óÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤°¤é¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡×¤È¹ðÇò¡£¼Â¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎËÜÅÄÍã¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤â´¶²½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È´Ñ¤Æ¤ß¤Æ!¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Î¥À¥ó¥¹Îý½¬Ãæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¸õÊäÀ¸¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¥à¥¿¥¯¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤ï¡¼! ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤À¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¸¶ÅÀ¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤ÏËÍ¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡È¤¢¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡£¥¥à¥¿¥¯¤Ë¿¿»÷¤µ¤ì¤¿! ¤¨¡¼! ¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¼«¿È¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬ÀÛ¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£