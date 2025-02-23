レブロンやカリーら現役も数名ランクイン／NBA全30チーム球団最多得点記録保持選手一覧

2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。フェニックス・サンズのデビン・ブッカーが、ウォルター・デイビス（元サンズほか）を抜き、レギュラーシーズン通算得点でフランチャイズ史上1位に躍り出た。

ここでは、NBAの全30チームにおける球団最多得点記録を見ていきたい。NBA入団から現在も同じチームに所属し、歴代トップにまで上りつめて今もなお在籍して記録を伸ばし続けている現役選手は3人。すでに移籍したものの、過去に在籍した球団で最多得点記録を残している現役選手が8人となった。







Devin Booker is now the Suns’ all-time scoring leader. He joins Giannis Antetokounmpo (MIL) and Stephen Curry (GSW) as players to hold the franchise scoring record with their current team.

The scoring leader for every NBA franchise and point total with that team ⬇️ pic.twitter.com/t7AyWzrIa0

- NBA Communications (@NBAPR) February 4, 2025

※並びはフランチャイズ名のアルファベット順、*=現役選手、データは日本時間2月22日終了時点

◆■NBA 球団別最多得点記録保持選手一覧

・イースタン・カンファレンス



アトランタ・ホークス：2万3292得点（ドミニク・ウィルキンズ）



ボストン・セルティックス：2万6395得点（ジョン・ハブリチェック）



ブルックリン・ネッツ：1万444得点（ブルック・ロペス／現バックス）*



シャーロット・ホーネッツ：1万2009得点（ケンバ・ウォーカー）



シカゴ・ブルズ：2万9277得点（マイケル・ジョーダン）



クリーブランド・キャバリアーズ：2万3119得点（レブロン・ジェームズ／現レイカーズ）*



デトロイト・ピストンズ：1万8822得点（アイザイア トーマス）



インディアナ・ペイサーズ：2万5279得点（レジー・ミラー）



マイアミ・ヒート：2万1556得点（ドウェイン・ウェイド）



ミルウォーキー・バックス：1万9845得点（ヤニス・アデトクンボ）*



ニューヨーク・ニックス：2万3665得点（パトリック・ユーイング）



オーランド・マジック：1万1435得点（ドワイト・ハワード）*



フィラデルフィア・セブンティシクサーズ：2万1586得点（ハル・グリアー）



トロント・ラプターズ：1万3296得点（デマー・デローザン／現キングス）*



ワシントン・ウィザーズ：1万5551得点（エルビン・ヘイズ）

ラプターズ時代のデローザン[写真]=Getty Images

・ウェスタン・カンファレンス



ダラス・マーベリックス：3万1560得点（ダーク・ノビツキー）



デンバー・ナゲッツ：2万1645得点（アレックス・イングリッシュ）



ゴールデンステイト・ウォリアーズ：2万4766得点（ステフィン・カリー）*



ヒューストン・ロケッツ：2万6511得点（アキーム・オラジュワン）



ロサンゼルス・クリッパーズ：1万2735得点（ランディ・スミス）



ロサンゼルス・レイカーズ：3万3643得点（コービー・ブライアント）



メンフィス・グリズリーズ：1万1733得点（マイク・コンリー／現ウルブズ）*



ミネソタ・ティンバーウルブズ：1万9201得点（ケビン・ガーネット）



ニューオーリンズ・ペリカンズ：1万1059得点（アンソニー・デイビス／現マブス）*



オクラホマシティ・サンダー：1万8859得点（ラッセル・ウェストブルック／現ナゲッツ）*



フェニックス・サンズ：1万5802得点（デビン・ブッカー）*



ポートランド・トレイルブレイザーズ：1万9376得点（デイミアン・リラード／現バックス）*



サクラメント・キングス：2万2009得点（オスカー・ロバートソン）



サンアントニオ・スパーズ：2万6496得点（ティム・ダンカン）



ユタ・ジャズ：3万6374得点（カール・マローン）