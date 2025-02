レブロンやカリーら現役も数名ランクイン／NBA全30チーム球団最多得点記録保持選手一覧

2月4日(現地時間3日、日付は以下同)。フェニックス・サンズのデビン・ブッカーが、ウォルター・デイビス(元サンズほか)を抜き、レギュラーシーズン通算得点でフランチャイズ史上1位に躍り出た。

ここでは、NBAの全30チームにおける球団最多得点記録を見ていきたい。NBA入団から現在も同じチームに所属し、歴代トップにまで上りつめて今もなお在籍して記録を伸ばし続けている現役選手は3人。すでに移籍したものの、過去に在籍した球団で最多得点記録を残している現役選手が8人となった。





Devin Booker is now the Suns’ all-time scoring leader. He joins Giannis Antetokounmpo (MIL) and Stephen Curry (GSW) as players to hold the franchise scoring record with their current team.

The scoring leader for every NBA franchise and point total with that team ⬇️ pic.twitter.com/t7AyWzrIa0

