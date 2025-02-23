¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¡¡¥ß¥Ã¥­¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×

º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼²¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍ­¸ú³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù

 

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¡×¥ß¥Ã¥­¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ

 

© Disney

 

²Á³Ê¡§8,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó43¡¢±ü¹ÔÌó30¡¢¹â¤µÌó24cm

À½ÉÊ½ÅÎÌ¡§Ìó3.5kg

ÂÑ²Ù½ÅÎÌ¡§¡ÚÅ·ÈÄ¡ÛÌó5kg¡¢¡Ú¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÛÌó3kg

¼çºà¡§¡ÚËÜÂÎ¡Û¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ê¥¨¥Ý¥­¥·¼ù»éÊ´ÂÎÅÉÁõ¡Ë¡¢¡ÚÅ·ÈÄ¡ÛÅ·Á³ÌÚ¡Ê¥é¥Ð¡¼¥¦¥Ã¥É¡ã¥é¥Ã¥«¡¼ÅÉÁõ¡ä¡Ë¡¢¡Ú¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡Û¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ê¥¨¥Ý¥­¥·¼ù»éÊ´ÂÎÅÉÁõ¡Ë

ÉÕÂ°ÉÊ¡§¤¹¤Ù¤ê»ß¤áÍÑ¥·¡¼¥ë4¸Ä¡¢È´¤±ËÉ»ß¤Í¤¸2¸Ä

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×

 

¥ß¥Ã¥­¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¡£

¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¡ßÌÚÀ½Å·ÈÄ¤¬¹¥ÁêÀ­¡ý

 

© Disney

 

Î¾¥µ¥¤¥É¤ÈÁ°ÌÌ¤Î¥ß¥Ã¥­¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡ª

 

© Disney

 

¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ñ¥ó¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¡ù

Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·Ëº¤ì¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï°ú¤­½Ð¤»¤Æ½Ð¤·Æþ¤ì¤â¥é¥¯¥Á¥ó¡£

 

ÍâÆü¤ÎÄ«¿©¥»¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£

¥È¡¼¥¹¥¿¡¼²¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍ­¸ú³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥ß¥Ã¥­¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¡× appeared first on Dtimes.