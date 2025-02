ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、トースター下のスペースをしっかり有効活用できる、ディズニーデザイン「トースターラック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「トースターラック」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:8,490円(税込)

サイズ:幅約43、奥行約30、高さ約24cm

製品重量:約3.5kg

耐荷重量:【天板】約5kg、【バスケット】約3kg

主材:【本体】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、【天板】天然木(ラバーウッド<ラッカー塗装>)、【バスケット】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

付属品:すべり止め用シール4個、抜け防止ねじ2個

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのトースターラック。

モダンな印象で、ダークブラウンのスチール×木製天板が好相性◎

© Disney

両サイドと前面のミッキーモチーフがポイント。

モチーフデザインなのでインテリアにもしっくりと馴染み、とってもおしゃれ!

© Disney

バスケットはパンやコーヒーなど、すぐに使いたいものの収納に便利☆

中身が見えるので、出し忘れも防げます。

バスケットは引き出せて出し入れもラクチン。

翌日の朝食セットを入れたり、お菓子を入れたりしても良さそう。

トースター下のスペースをしっかり有効活用できる、ディズニーデザイン「トースターラック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーモチーフがおしゃれ!ベルメゾン ディズニー「トースターラック」 appeared first on Dtimes.