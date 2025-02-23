¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥Ó¥®¥ó¡×Â¼ÌîÉðÈÏ¡ØÈô¤Ó½Ð¤»¡ªÀÄ½Õ¡Ù¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¥±¥Í¥Ç¥£¸µÂçÅýÎÎ¤¬¸µ¥Í¥¿
ÀÄ½Õ»þÂå¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¥É¥é¥Þ¡É¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£½Ð±é¼Ô¤´ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤·¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤ªÆÏ¤±¡ª
¡Ö¡ØÈô¤Ó½Ð¤»¡ªÀÄ½Õ¡Ù¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¼ÌîÉðÈÏ¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤À¡£ÀÄ¤¤»°³ÑÄêµ¬¤Î²Î¤¦¼çÂê²Î¡ØÂÀÍÛ¤¬¤¯¤ì¤¿µ¨Àá¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¼Ìî¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹â¹»¶µ»Õ¡¦²ÏÌîÉð¤Î¹ç¸ÀÍÕ¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥Ó¥®¥ó¡×¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£¸µÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤±éÀâ¤Î°ìÉô¤«¤é°úÍÑ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡È¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤«¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈÄÌ¤·¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥Þ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
³Ø¹»¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢»³Íü¸©¤ÎÆüÂçÌÀÀ¿¹â¹»¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Ø¹»¤¬µÙ¤ß¤ÎÆüÍËÆü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æüµ¢¤ê¤Î»£±Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸Ìò¤¬Â¿¤¤¤«¤é¥í¥±¥Ð¥¹¤ÏÆø¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£³ØÀ¸Ìò¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢15ºÐ¤«¤é¡¢¾å¤Ï22ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇÇ¯¾¯¤ÏÊÝÀÑ¤Ú¤Ú¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»ÒÌò½Ð¿È¤Ç¡¢±éµ»¤¬Ã£¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¸ÅÌÌò¤Î¹ä¤¿¤Ä¤Ò¤È¤È¤Ï¡¢Â¼Ìî¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØÁö¤ì´á¶ñ¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤«¤é²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÁö¤ì´á¶ñ¡Ù¤Ç¤Ï»ä¤Î¸åÇÚÌò¡¢±Ç²è¡ØÈ¬·î¤ÎÇ¨¤ì¤¿º½¡Ù¤Ç¤ÏÆ±µéÀ¸¡£¤½¤ì¤¬¡ØÈô¤Ó½Ð¤»¡ªÀÄ½Õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌÌò¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤·¤«¤â¹ä¤µ¤ó¡¢Åö»þ¤Ï22ºÐ¤¯¤é¤¤¡×
´ÆÆÄ¤Ï¤»¤Ã¤«¤Á¤Ç¡¢»£±Æ¤ò¼¡¡¹¤Ë½ª¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»£±Æ¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢½ª¤ï¤ë»þ´Ö¤ò¸«¤Æ´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤Þ¤À15»þ¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤¬Áá¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ë¡¼¥à¤Ç°û¤ß»Ï¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ¬»Õ²Â¹§¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¼ò¤äÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡ØÀèÀ¸¤â¤É¤¦¤¾¡Ù¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ë20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸Ìò¤¬°ì½ï¤Ë°û¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¢¤ó¤¿¤é³ØÀ¸¤Ï¥À¥á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
»¨Á³¤È¤·¤¿Âç½êÂÓ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¶µ»ÕÌò¤Î¼ò°æÏÂ²Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»£±Æ¸½¾ì¤ËÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÊõ¤ÎÍË¾¤Ê½÷Í¥¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£»£±Æ´ü´ÖÃæ¡¢ÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿³Ú¤·¤¤»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡ØÈô¤Ó½Ð¤»¡ªÀÄ½Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦1972¡Á1973Ç¯¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÉôÄ¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¿·Ç¤¶µ»Õ¤Î²ÏÌîÉð¡ÊÂ¼ÌîÉðÈÏ¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥Ó¥®¥ó¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Æ±Î½¤ÎËÜÁÒÌÀ»Ò¡Ê¼ò°æÏÂ²Î»Ò¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¾ðÇ®¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë»Ñ¤ÏËè²ó´¶Æ°Åª¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î³Ø±àÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¡£
¡ÚPROFILE¡Û
¤à¤é¤Î¡¦¤¿¤±¤Î¤ê
1945Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1969Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£ÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ø¤¯¤¤¤·¤ó¤ÜË·¡ªËüºÍ¡Ù¤Ë1988Ç¯¤«¤é3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£