¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¿·ÀïÎÏ¡¦¹ÃÈåÂóÌé¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È¡×¡¡Êá¼ê½Ð¿ÈÆ±»Î¡ÖÇÛµå¡×¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤â
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews zero¡×¤Ç¡Øµð¿Í·³´ÆÆÄÆüµ Âè2¾Ï¡Ù¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¡£º£µ¨½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¡¢¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤È½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¤ËÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹°¤Éôµð¿Í¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÂçÊä¶¯¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â³¡¹¤È²ÃÆþ¡£¤½¤ó¤Ê¿·ÀïÎÏÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸«¤¿°õ¾Ý¡×¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£
°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¤Þ¤ºÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀµÊá¼ê¸õÊä¤Î¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¡£¡Ö¿§¡¹¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤ÈÆþÇ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È¡×¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÇÊú¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¹ÃÈåÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯Êá¼ê½Ð¿È¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÇÛµå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò´¹¡£¡Ö¡ØËÍ¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡£¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÇÛµå¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£