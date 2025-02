俳優の香里奈(41)の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】香里奈の幼少期ショット(複数カット)

2000年から14年間、女性向けファッション誌「RAY」の専属モデルとして活躍していた香里奈。俳優としても、日本テレビ系ドラマ『美咲ナンバーワン!!』や、フジテレビ系ドラマ『SUMMER NUDE』など、数々の話題作に出演してきた。

2月21日が誕生日の香里奈は毎年、自身の誕生日をInstagramで報告していて、2022年、23年には自身の幼少期の写真をアップ。2024年には40歳になったことを明かし、雨の日に撮影した自撮りショットを披露していた。

そして、2025年2月21日、「Thank you for your B.D messages」と、寄せられたお祝いメッセージに感謝し、金髪にイメチェンした自撮りショットを公開している。

この投稿に、香里奈と同じく「RAY」で専属モデルを務めた俳優の岡崎紗絵(29)や、上地雄輔(45)らが“いいね!”を付け祝福。ファンからも、「お体に気をつけて 幸せな日々をお過ごしくださいませ」「久しぶりに香里奈ちゃん自撮り見られて嬉しい」「ずっと変わらず美しいですね」などのコメントが寄せられている。(『ABEMA NEWS』より)