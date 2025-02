Photo: 山科拓郎

外国人と話したいけれど、言葉の壁を前に「うまく伝えられるかな…」と不安になったことはありませんか? 旅先で道を尋ねるとき、国際的な展示会で商談を交わすとき、あるいは海外からの観光客を迎えるときetc. 私たちの日常には、異なる言語を話す人々と向き合う瞬間が幾度となく訪れます。

翻訳アプリを頼るのも一つの手段ですが、いちいちスマートフォンを取り出し、入力し、翻訳を待つという一連の動作は、思いのほか手間がかかるもの。肝心の会話が途切れてしまうことも少なくありません。

そんな煩わしさを一掃し、自然な対話を叶えてくれるのが、イヤホン型翻訳機「VORMOR V13」です。耳に装着するだけで、最大139言語の会話を瞬時に翻訳し、まるで同じ言語を話しているかのような流れる会話を実現してくれます。

会話の流れを止めない“リアルタイム翻訳”の領域

「VORMOR V13」は、耳に装着するだけで異なる言語の壁を越えられる、まさに新時代の翻訳機です。翻訳精度は最大98%、翻訳速度は最短0.3秒と、もはや会話の流れを止めることのない“リアルタイム翻訳”の領域に達しています。

従来の翻訳アプリのようにスマホを手に持ち、いちいちマイクに向かって話す必要はありません。イヤホンが直接音声を拾い、瞬時に翻訳された言葉を届けてくれるため、会話はごく自然に進んでいきます。

デザインにも工夫が施されており、耳を塞がないオープンイヤー型を採用。重さはわずか6.8gと500円玉ほどの軽さで、長時間の装着でも耳への負担をほとんど感じません。

139言語に対応! 世界中の人々と会話が可能に

「VORMOR V13」は、世界200カ国以上の公用語を含む139言語に対応しています。英語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語、アラビア語といった主要言語はもちろん、ベトナム語やネパール語、スロベキア語、フィンランド語といった地域色の強い言語までもカバー。

たとえ方言やなまりが混ざっていたとしても、AIが適切に補正し、より自然な翻訳を提供してくれるため、これまでの機械翻訳にありがちな違和感も少なくなっています。

専用アプリとBluetoothで接続すれば、すぐに使用可能。上に掲載した画像の左側がアプリのメニュー画面です。フリートークモード/OCR文字翻訳モード/スピーカーモード/タッチモードなどが並んでいます。

まず、スマホのスピーカーから翻訳音声を流し、会話ができる「スピーカーモード」(画像右)を試してみました。「日本語⇔英語」の双方向翻訳に設定し、日本語で最寄り駅への行き方を訪ねてみると、その精度はほぼ完璧! 相手が話す英語は、イヤホンを通じて日本語に翻訳された音声が流れます。う〜ん、これなら急な海外旅行も怖くないかも…!

「フリートークモード」の実力は?

続いて試したのは「フリートークモード」。相手とそれぞれ1つずつイヤホンを装着し、会話をしながら翻訳できるモードです。スマホ画面を操作することなく、まるで同じ言語で話しているかのように会話ができます。

ここでは、海外版LifehackerのYouTubeチャンネルから「How To Find the Best October Prime Day Deals(10月のプライムデーで最高のセールを見つける方法)」という動画の音声を翻訳させてみることにしました。

まずは、ソース言語を「英語(アメリカ合衆国)」、ターゲット言語を「日本語」に設定。動画の冒頭から20秒あたりまでを翻訳させた結果が、上に掲載した画像の右側です。

これ、翻訳のスピードが本当にシームレスで、十分に実用レベルだと感じました。翻訳がややぎこちない部分はありますが、問題なく意味を理解できる範疇ではないでしょうか?

しかも、片側のイヤホンから日本語訳された音声が流れます。もちろん、こちらが日本語で話せば相手が装着しているもう片側のイヤホンからも、英訳されたテキストが再生される仕組みです。

なお、今回試用した基本の翻訳機能は無料で利用可能(※)。翻訳アプリのように月額課金が発生することもなく、長期的に見ても非常にコストパフォーマンスに優れていると言えそうです。

※メーカーの仕様変更により、2年以上利用する場合は年間料金が発生する可能性があります。

翻訳機能を使わないときは、ワイヤレスイヤホンとしても優れた性能を発揮する「VORMOR V13」。クリアな音質で音楽や通話を楽しめるだけでなく、ノイズキャンセリング機能を搭載しているため、騒がしい環境でもしっかりと音が聞こえます。

バッテリーはフル充電で最大8時間持続し、充電ケースを使えばさらに長時間の使用が可能。海外旅行や出張時にも、安心して持ち歩けます。

「言葉の壁を超えて、もっと自由に世界とつながりたい!」そんな理想を叶える「VORMOR V13」、今こそ試してみてはいかがでしょうか?

