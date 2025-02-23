ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¼Â´¶¤·¤¿¡È´ÆÆÄ¤ÎÂçÊÑ¤µ¡É¤ËÇ÷¤ë¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÍýÍ³
¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¶ðÅÄ·ò¸ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê50¡Ë¤¬2·î18Æü¡¢²Æì¸©µ¹ÌîºÂÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºå¿À¥¥ã¥ó¥×¤Ø¡£Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¼Â´¶¤·¤¿¡È´ÆÆÄ¤ÎÂçÊÑ¤µ¡É¤ËÇ÷¤ë¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÍýÍ³
µîÇ¯10·î¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤éÌó4¤«·î¤¬·Ð¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¾å¤ÇÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤ä¡¢Áª¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖËèÆü³Ú¤·¤¤¡×
¶ðÅÄ·ò¸ã¥¢¥Ê¡§¥¥ã¥ó¥×¤ÏÂè4¥¯¡¼¥ë¡£´ÆÆÄ¤´¼«¿È¤ÎÈè¤ì¤Ï¡©
Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡§ËÍ¤Ç¤¹¤«¡©Á´Á³Èè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¶ðÅÄ¡§º£Æü¤â¤º¤Ã¤ÈÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
Æ£Àî¡§¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÄ«¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯Ä«ÌÜ³Ð¤á¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀê¤¤¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢º£Æü¤Ï±¿Àª¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡Ö±¿Àª8ÈÖÌÜ¤À¤Ê¡×¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËèÆü¡£
¶ðÅÄ¡§Ä«¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£Àî¡§40Ê¬¤«¤é1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ò¥Þ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡É
¶ðÅÄ¡§µîÇ¯10·î¤Î½¢Ç¤¤«¤éÌó4¤«·î¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
Æ£Àî¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¿Í¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥³¡¼¥Á¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Î´ë¶È¤Ç¸À¤¦¤ÈÉô²¼¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Ê¤êÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Àî¡§¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¡¹¤¬Ç¯Îð¤¬¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ûÂ¸¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤ÏÌµ¤¤·Á¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¼«Ê¬¤¬ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¾å¼ê¤¯ÁÈ¿¥¤òºî¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤Ê¤È¡£
¶ðÅÄ¡§Ç¯¾å¤Î¥³¡¼¥Á¤ÇµÕ¤Ë¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ï¡©
Æ£Àî¡§Á´¤¯Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÍÞ¤¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀèÇÚÊý¤¬¸å¤í¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Á¤é¤¬ÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤Þ¤º¿Í¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¡¢Î©¾ì¤ÎÌò³ä¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤³¤Ã¤Á¤¬ÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤È²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï½¼Ê¬¤ËÃí°Õ¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Þ¤Ç¤Î4¤«·î¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ðÅÄ¡§µîÇ¯10·î¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Ù¤´ÆÆÄÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤½¤ì¤ÏÁá¤¤¡×¤È¡£º£¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ£Àî¡§¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¡Ö¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Æ£Àî¡§¶ÈÌ³¤¬¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡£¤â¤¦¾¯¤·¤·¤¿¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÊÁê¼ê¤È¡Ë¤½¤ì¤òÀï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç°ã¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤Î¡Ö¿Í¤ò»Ê¤ë¡×ÉôÊ¬¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¯½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊâ¤º¤Ä¤·¤«¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£¡Ö¹ü¤òÀÞ¤ë¡×¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶ðÅÄ¡§Á´¤Æ¤Ï¡Ö¿Í¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£Àî¡§Á´¤Æ¡Ö¿Í¡×¤Ç¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤â¿Í¤À¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¤Ç¤¢¤ì¡ª¡×
¶ðÅÄ¡§Áª¼ê¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤³¤È¤Ï¡©
Æ£Àî¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥×¥í¤Ç¤¢¤ë»Ñ¡×¡£Îã¤¨¤Ð¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬Âç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Æ¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¿¤áÂ©¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¨¥é¡¼¤Ïµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£´¿À¼¤Ë´î¤Ó¡¢¤¿¤áÂ©¤ËÀº¿À¾õÂÖ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤Ï¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£
Æ£Àî¡§¼þ¤ê¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÆ±¤¸Æü¡¹¤Ê¤ó¤À¤È¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¼«Ëý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´îÅÜ°¥³Ú¤òÁ´¤Æ½Ð¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ø¤³¤¿¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ðÅÄ¡§º£Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥¹¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¿¤áÂ©¤¬¡¦¡¦¡¦
Æ£Àî¡§ºÇ¹â¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤áÂ©¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¢¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç´îÅÜ°¥³Ú¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤êËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¿¿·õ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ËèÆü¿¤Ó¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¡ÖÌÀÆü¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£
¶ðÅÄ¡§µÕ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡©
Æ£Àî¡§¡Öµ¤¤¬¤½¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë²¿¤«µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡£¥¦¥Á¤ÎÁª¼ê¤ÏÇ¯ÎðÁØ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢30ÂåÃæÈ×¤¯¤é¤¤¤«¤é25¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÁØ¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤¢¤ë¡£¼çÎÏÁª¼ê¤¬µ¤¤¬¤½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¡£¼çÎÏ¤Ëº®¤¶¤ë¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ó¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¡¢¤½¤ì¤¬¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÍýÍ³
¶ðÅÄ¡§¡Ê23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍî¹çÇîËþ¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤ÈÃæÈªÀ¶¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
Æ£Àî¡§ÃæÈª¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄº¤¡¢´ÆÆÄ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â°ìÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¾®³Ø¹»5Ç¯¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ°®¼ê¤·¤¿ÌîµåÁª¼ê¤¬ÃæÈªÀ¶¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Æ£Àî¡§Íî¹ç¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ç°ìÈÖÌîµå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢°ì¸À¤Ë¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢²áµî¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤ÐÍî¹ç¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤òÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ì¸À¤òÄº¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ðÅÄ¡§ºÇ¸å¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ÈÌÜÉ¸¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£Àî¡§ÌÜÉ¸¡©ÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤À¤±¡ÄÌÜÉ¸¤Ï¤Í¡¢±£¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤À1»î¹ç¤âÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤Æ¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÏÆ»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿22Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¶âÉð¡Ë¡¦¡¦¡¦
¡Ö1»î¹ç¤âÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¢Ç¤¸å½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡£ÂÇÀþ¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Á°Àî±¦µþ¡Ê21¡Ë¡¢¿·3ÈÖ¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê25¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
Åê¼ê¿Ø¤Ç¤ÏÌçÊÌ·¼¿Í¡Ê20¡Ë¤¬3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¡£»î¹ç¤Ï7ÂÐ7¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤ÎÄ´À°¤Ë°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë³èÈ¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¡Ø¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£