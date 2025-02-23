ÂÕËý¼éÈ÷¤ò¼¸¤é¤ì¡Ä¥í¡¼¥º¤¬¤×¤Ã¤Ä¤ó¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂç·ù¤¤¡£Åìµþ¤Ëµ¢¤ë¡×¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£¹£²¡ÛÊ¿À®£±£·Ç¯¡Ê£²£°£°£µÇ¯¡Ë¡¢¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º¤¬¶áÅ´¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ£²Ç¯ÌÜ¤Îµð¿Í¤Ï³«Ëë£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¡¦¥ß¥»¥ê¤òÊä¶¯¤·¡¢¼é¸î¿À¤Ë¿ø¤¨¤ë¤âÂç¼ºÇÔ¡£Ä¶¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÍÊ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë·ç¤±¤ëÌîµå¤òÅ¸³«¤·¡¢ºÇ²¼°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÂç¼ºÂ®¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥»¥ê¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é£±¤«·î¤â·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤£´·î£±£¹Æü¤Ë²ò¸Û¡£ºÇ¸å¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤é¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÀõÁð´Ñ¸÷¤Ë¶½¤¸¤¿¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£±½µ´Ö¸å¡¢£´·î£²£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥ä¥Õ¡¼¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç»ö·ï¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²óÉ½¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¤¬º¸Ãæ´ÖÊý¸þ¤ËÂÇµå¤òÊü¤Ä¤â¡¢º¸Íã¼ê¤Î¥í¡¼¥º¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÄÉ¤ï¤º¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÃ´Åö¥³¡¼¥Á¤Ë¤È¤¬¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç¤Ä¤«¤ß¹ç¤¤¤ÎÂç¸ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ë¤âÇÔ¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï£µÏ¢ÇÔ¡£¥É¡¼¥à¤«¤éÁª¼ê½É¼Ë¤Ø¸þ¤«¤¦ÄÌÏ©¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¥í¡¼¥º¤Ï¡¢Ã´ÅöÄÌÌõ¤ÎÀÅ»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¡Êµ»ö¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤Æ¡×¤È¼èºà¿Ø¤òÀú¤ë¤È¡ÖÉé¤±¤¿¤Î¤Ï²¶¤Î¤»¤¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï£±£°Ç¯ÌÜ¤À¤±¤É¡¢Á´¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤â²¶¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤«¡©¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä²¼¼ê¤¯¤½¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂç·ù¤¤¡£Åìµþ¤Ëµ¢¤ë¡×¤È¸øÁ³¤ÈµåÃÄÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤ÏÅö»þ¡¢³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÇÂç¤¤Ê¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢µåÃÄ¤«¤é£²£°£°Ëü±ß¤â¤ÎÈ³¶â¤â¿©¤é¤Ã¤¿¡£¥¿¥é¥ì¥Ð¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¶áÅ´»þÂå¤Î¥í¡¼¥º¤Ê¤éÃç´Ö¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤À¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥º¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¡¢¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿±¦¸ª¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á£¸·î¤Ëµ¢¹ñ¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤«¤é°ìÅÙ¤â°ì·³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥º¤ÎÂ¾¤Ë¤âÀ¶¸¶ÏÂÇî¡¢¹â¶¶Í³¿¤â¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤Éµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¸í»»¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£´¡¦£¸£°¤È¤¢¤Ã¤Æ£µ°Ì¤¬¤ä¤Ã¤È¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏµåÃÄ»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¸£°ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Â¥¯¥é¥¹Å¾Íî¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ËËÙÆâ´ÆÆÄ¤¬·ÀÌó´ü´Ö¤ò£±Ç¯»Ä¤·¤Æ¼Ç¤¤·¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤âÂçÎÌ¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£±£·Ç¯¤Î¥í¡¼¥º¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï£±£°£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬¡¢£²£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£°ÂÇÅÀ¡£¤¢¤ì¤À¤±·ç¾ì¤·¤Æ¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢µð¿Í¤¬¥í¡¼¥º¤ò»ÄÎ±¤µ¤»¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¤ÇºÇ¤âÌÜÎ©¤Äµð¿Í¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£Î£Ð£Â¤Ç³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹µåÃÄ¤Ê¤É¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿À®£±£¸Ç¯¡Ê£°£¶Ç¯¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¤Øµ¢¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»¤òÁª¤ó¤À¡£¥ª¥Õ¤Ë¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Î¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥ì¥Ã¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡£ÃÏ¸µ¤Ç¸½ÌòºÇ¸å¤ò¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÆþ¤ë¤È£±£²»î¹ç¤Ç£²£·ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ¤Î·ë²Ì¤Ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤ë¤È£³·î£²£±Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¥í¡¼¥º¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£