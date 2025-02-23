À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤óÄÉÅéÀ¸ÆÃÈÖ¤ò¸«¤Æ¤·¤ó¤ß¤ê¡ÄÂ¿¤¯¤Î¶¦±é¼Ô¤¬Î¹Î©¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û
¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×ºî¶Ê²È¡¦ºäÅÄ¹¸°ì¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ïÏÃ
¡¡18Æü¡¢ºòÇ¯10·î¤Ëµõ·ìÀ¿´¼À´µ¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯76¡Ë¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬Åìµþ¡¦Áý¾å»û¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÏÀè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ðÊÌ¼°¤ÎÌÏÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢18»þ30Ê¬¤«¤éÄÉÅéÆÃÈÖ¡Ö¶ÛµÞÆÃÊÌÈÖÁÈ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡ÈÉÔÀ¤½Ð¤ÎÌ¾Í¥°Â¤é¤«¤Ë¡Ä¡É¡×¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¤¿¡£À¸Á°¤Ë¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤è¤½700¿Í¤ÎÃøÌ¾¿Í¤é¤¬»²Îó¤·¡¢²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºæÀµ¾Ï¡¢´ßÉô°ìÆÁ¡¢°¤Éô´²¡¢ßÀÅÄ³Ù¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢ÅÄÃæ·½¡¢±óÆ£·û°ì¡¢Ê¿ÅÄËþ¡¢ÆâÅÄÍµª¡Ä¡Ä¡£50Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡Ö5¿Í²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¼Æ½ÓÉ×¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¡¢¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢¡ÖTHE¡¡ÍÄºÅ·¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¶âÇû¤ê¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½Ð±éºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»°Ã«¹¬´î¡¢ÊþÍ§4¿Í¤ÎÄ¤¼¡£»°Ã«¤é¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤·¡¢¡Öµ®½Å±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÌ¾ºî¡õÌ¾Í¥¤ÈÊâ¤ó¤ÀÌò¼Ô¿ÍÀ¸¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿ô¡¹¤Î½Ð±éºî¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÃöÈ¬²ü¤ò±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾Í·µ¡×¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ò±é¤¸¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Öµ´¤¬Íè¤¿¡¡ÅïÊý»Ö¸ùÅÁ¡×¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤È¶¦±é¤·¤¿¡ÖÅ·¹ñ¤Î±Ø¡×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Î2ÂåÌÜ¶ÉÄ¹¡Ä¡Ä¡£
»°Â¢Ë¡»Õ¤ò±é¤¸¤¿²ÆÌÜ²í»Ò¤â
¡ÖÀ¾Í·µ¡×¤Î»°Â¢Ë¡»Õ¤ò±é¤¸¤¿²ÆÌÜ²í»Ò¡ÊÆ±27¡Ë¤âº»¸ç¾ô¤Î´ßÉô¥·¥í¡¼¡ÊÆ±71¡Ë¤âÃöÈ¬²ü¤ÎÀ¾ÅÄ¤âË´¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂ¹¸ç¶õ¤ÎºæÀµ¾Ï¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÓÃæ¸¼ÂÀ80¥¥í¡×¤ÎÄ¹ÌçÍµÇ·¡ÊÆ±77¡Ë¡¢ºä¸ýÎÉ»Ò¡ÊÆ±57¡Ë¡¢»°±ºÍÎ°ì¡ÊÆ±46¡Ë¡¢¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«¡×¤Î»°¹ñÏ¢ÂÀÏº¡ÊÆ±90¡Ë¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÎ¤Î±ÇÁü¤Ë±Ç¤ë²û¤«¤·¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¿Í¤Î°ìÀ¸¤Î¤Ï¤«¤Ê¤µ¤ò»×¤¤¡¢¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤â¤½¤¦Ä¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¡Ä¡Ä¡£ÄÉÅéÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¸úÇ½¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÀË¤·¤à¤é¤¯¤Ï¸åÈ¾¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡×¤ÎÅÁÀâ²ó¤È¾Î¤·¡¢ÂçÌç¤ÈÀ¾ÅÄ±é¤¸¤ëÉÈ´Ö¤Î°ø±ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ÏÃ¡Ê13Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ò´Ý¡¹Î®¤·¤¿¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÉÅé¤¬¤½¤ÎÈÖÀë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ»ÄÇ°¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó±éÁÕ¤ÇÊ¡Åç¸©Î©·´»³¹â¹»¤Î¹ç¾§Éô¤¬²Î¤¦¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¤¢¡£¤Ê¤¼¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡©¡¡¥Æ¥ìÄ«¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡©¡¡¤È¥®¥â¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÀ¾ÅÄ¤Î²ÎÀ¼¤ÇÄ°¤«¤»¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤¯¤³¤¦¤·¤¿ÄÉÅéÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À©ºî¼Ô¤âºî¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÍè¤·Êý¹Ô¤¯Ëö¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÄÉÅéÈÖÁÈ¤ÎÀµ¤·¤¤ºß¤êÊý¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë