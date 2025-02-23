³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¡ÖÅò½®¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÎä¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×ÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¤ÎÃ²¤¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÁý¤¨Â³¤±¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¡×
±ß°Â¤ËÈ¼¤¤¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤ÏÀã¼Á¤Î¤¤¤¤¥¹¥¡¼¾ì¤ä²¹ÀôÃÏ¤Ê¤É¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÂçÎÌ¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À´Ñ¸÷¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ê¸²½¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â°ã¤¦¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ËÖÈ¯¡£¸½¾ì¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¤Î´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÜÆ£¿¿°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£Èà¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç²¹ÀôÎ¹´Û¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë°ìÂ²¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÀìÌ³¤È¤·¤Æ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹¤â¡Ä
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤ÏÇÑ¶È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ë¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï9³ä¸º¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢È¾¿ô¤Î½¾¶È°÷¤Ë¼¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Éü³è¤·¤Ï¤¸¤á¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Ï³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬µÞÁý¡£º£Ç¯¤Î3·îËö¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤âÍ½Ìó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡Ç®¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¡ÄÅò½®¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÎä¤Þ¤¹Ë½µó
¿ÜÆ£¤µ¤ó¤ÎÎ¹´Û¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ë¿¤Ó¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âà¿¦¤·¤¿½¾¶È°÷¤âºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¤¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢½ô¿Ï¤Î·õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¡¹¤È¹ß¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤é²¤ÊÆ¿Í¤ÎÊý¤ÏÇ®¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤¬¶ì¼ê¤Ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£²¹Àô¤Î²¹ÅÙ¤¬Ç®¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Åò½®¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÎä¤Þ¤½¤¦¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÀÎ¤«¤é¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ç¡¢ìÝÕþ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤ÇÃí°Õ½ñ¤¤ò½ñ¤¤¤¿Ä¥¤ê»æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
´ÛÆâ¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»þº¹¤¬¤¢¤ë¹ñ¤«¤é¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º¿¼Ìë¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£ÂÎ¤ÎÂç¤¤¤³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¿®Íê¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤Î¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤Û¤Èº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Éü¿¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãçµï¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ø³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ï¼±Åª¤ÇÍ¥ÎÉ¤ÊµÒ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥¹¥¡¼¾ì¤ÇÎ©¤Á¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¿Í¤â¡Ä
Çä¤ê¾å¤²¤Ï¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂÐ±þ¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÜÆ£¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢Î¹´Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶áÎÙ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¶á¤¯¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¥³¡¼¥¹³°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤¬ÌÜÅª¤Î¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£³ÆÃÏ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤·¤Æ²ø²æ¤ä»àË´¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÕ¶á¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁøÆñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶Ø»ß¶è°è¤«¤é¥³¡¼¥¹¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥È¤«¤éÅÓÃæ¤Ç¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢Ê¿µ¤¤ÇÎ©¤Á¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¿Í¤Ê¤ó¤«¤â¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜ¿ÍµÒ¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î¶ì¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
¢¡³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï1³äÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¿ÜÆ£¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÂ¾¸©¤ÇÎ¹´Û¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐ½è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Ã¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨Â³¤±¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£Î¹´Û¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢ìÔÂô¤ò¸À¤¨¤Ð³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï1³äÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¡£Åö´Û¤Ç¤âÁ°½Ò¤ÎÄ¥¤ê»æ¤ä¡¢Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ë»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ÏÎý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ãTEXT¡¿¹â¶¶¥Þ¥Ê¥Ö¡ä
¡Ú¹â¶¶¥Þ¥Ê¥Ö¡Û
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¢ªIT´ë¶È¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¢ªÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Îµ»ö¼¹É®¡¢±ÇÁüÊÔ½¸¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤¿¤À¡¢Ê¸²½¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â°ã¤¦¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ËÖÈ¯¡£¸½¾ì¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¤Î´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÜÆ£¿¿°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£Èà¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç²¹ÀôÎ¹´Û¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë°ìÂ²¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÀìÌ³¤È¤·¤Æ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤ÏÇÑ¶È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ë¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï9³ä¸º¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢È¾¿ô¤Î½¾¶È°÷¤Ë¼¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Éü³è¤·¤Ï¤¸¤á¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Ï³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬µÞÁý¡£º£Ç¯¤Î3·îËö¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤âÍ½Ìó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡Ç®¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¡ÄÅò½®¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÎä¤Þ¤¹Ë½µó
¿ÜÆ£¤µ¤ó¤ÎÎ¹´Û¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ë¿¤Ó¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âà¿¦¤·¤¿½¾¶È°÷¤âºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¤¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢½ô¿Ï¤Î·õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¡¹¤È¹ß¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤é²¤ÊÆ¿Í¤ÎÊý¤ÏÇ®¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤¬¶ì¼ê¤Ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£²¹Àô¤Î²¹ÅÙ¤¬Ç®¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Åò½®¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÎä¤Þ¤½¤¦¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÀÎ¤«¤é¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ç¡¢ìÝÕþ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤ÇÃí°Õ½ñ¤¤ò½ñ¤¤¤¿Ä¥¤ê»æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
´ÛÆâ¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»þº¹¤¬¤¢¤ë¹ñ¤«¤é¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º¿¼Ìë¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£ÂÎ¤ÎÂç¤¤¤³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¿®Íê¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤Î¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤Û¤Èº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Éü¿¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãçµï¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ø³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ï¼±Åª¤ÇÍ¥ÎÉ¤ÊµÒ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥¹¥¡¼¾ì¤ÇÎ©¤Á¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¿Í¤â¡Ä
Çä¤ê¾å¤²¤Ï¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂÐ±þ¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÜÆ£¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢Î¹´Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶áÎÙ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¶á¤¯¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¥³¡¼¥¹³°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤¬ÌÜÅª¤Î¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£³ÆÃÏ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤·¤Æ²ø²æ¤ä»àË´¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÕ¶á¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁøÆñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶Ø»ß¶è°è¤«¤é¥³¡¼¥¹¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥È¤«¤éÅÓÃæ¤Ç¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢Ê¿µ¤¤ÇÎ©¤Á¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¿Í¤Ê¤ó¤«¤â¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜ¿ÍµÒ¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î¶ì¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
¢¡³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï1³äÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¿ÜÆ£¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÂ¾¸©¤ÇÎ¹´Û¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐ½è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Ã¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨Â³¤±¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£Î¹´Û¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢ìÔÂô¤ò¸À¤¨¤Ð³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï1³äÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¡£Åö´Û¤Ç¤âÁ°½Ò¤ÎÄ¥¤ê»æ¤ä¡¢Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ë»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ÏÎý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ãTEXT¡¿¹â¶¶¥Þ¥Ê¥Ö¡ä
¡Ú¹â¶¶¥Þ¥Ê¥Ö¡Û
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¢ªIT´ë¶È¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¢ªÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Îµ»ö¼¹É®¡¢±ÇÁüÊÔ½¸¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë