OM SYSTEM PHOTO FESTA 2025
OMデジタルソリューションズ株式会社は、大阪と名古屋の2都市で、映像製品ブランド「OM SYSTEM」の魅力が体感できるイベント「OM SYSTEM PHOTO FESTA 2025」を3月15日より順次開催する。
同イベントでは、最新モデル「OM SYSTEM OM-3」を含むカメラや、「M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II」「M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II」「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II」などのレンズ体験、プロ写真家によるトークステージ、開発技術展示、アウトレット販売などを実施。
事前申込制のサービスとして、OM-3のレンタルサービスや体験撮影会、クリーニングサービスなども用意する（一部有料）。
さらに、OM SYSTEM MEMBERS会員には、来場特典として「オリジナルカメラチャーム」が進呈される。
イベント名
OM SYSTEM PHOTO FESTA 2025
大阪会場（難波御堂筋ホール 6階）
開催期間
2025年3月15日（土）
開催時間
10時00分～16時00分
スペシャルトークライブ登壇クキモトノリコ 藤原嘉騎 MARiA麻莉亜
名古屋会場（名古屋コンベンションホール 4階 大会議室）
開催期間
3月22日（土）
開催時間
10時00分～16時00分