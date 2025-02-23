700¥¥í¤ÎÂç°ÜÆ°¡ª¥·¥Þ¥¦¥Þ»ÐÄï¤¬·§ËÜ¤«¤éÂçºå¤Ø¡¡·§ËÜ»ÔÆ°¿¢Êª±à¤Î¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹½ÁÛ¡Ù¤Ç¤ª°ú¤Ã±Û¤·
·§ËÜ»ÔÆ°¿¢Êª±à¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê·×²è¡£¤³¤ì¤«¤é±àÆâ¤ÎÀ°È÷¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ°Êª¤¿¤Á¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û700¥¥í¤ÎÂç°ÜÆ°¡ª¥·¥Þ¥¦¥Þ»ÐÄï¤¬·§ËÜ¤«¤éÂçºå¤Ø¡¡·§ËÜ»ÔÆ°¿¢Êª±à¤Î¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹½ÁÛ¡Ù¤Ç¤ª°ú¤Ã±Û¤·
¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ø¤È°Ü¤ëÆ°Êª¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ô°é°÷¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ°é¤Á¤Î»ÐÄï¥·¥Þ¥¦¥Þ¡Ö¥Ò¥È¥ß¤È¥«¥¤¥»¥¤¡×
2·î16Æü¡¢Íè±à¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¦·§ËÜ»ÔÆ°¿¢Êª±à¡£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤¢¤ÎÆ°Êª¤ÎÁ°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°Êª±à¤Î¿Íµ¤¼Ô¡Ö¥·¥Þ¥¦¥Þ¡×¡£¥á¥¹¤Î¥Ò¥È¥ß¡Ê11¡Ë¤È¥ª¥¹¤Î¥«¥¤¥»¥¤¡Ê10¡Ë¡¢·§ËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿»ÐÄï2Æ¬¤Ç¤¹¡£
±à¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ÷¤¨¡¢Âçºå¤ÎÅ·²¦»ûÆ°Êª±à¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ù·×²è
·§ËÜ»ÔÆ°¿¢Êª±à¡¡¹âÁÒÃÒ¹ÀÉû±àÄ¹¡Ö³«±à100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥¨¥ê¥¢¡Ù¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ØÍºÂç¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÂçÃÏ¡Ù¡×
2029Ç¯ÅÙ¤Ë³«±à100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆ°¿¢Êª±à¤Ï¡¢µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥¨¥ê¥¢¡Ù¤Î¿·Àß¤ò·×²è¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤¢¤ë½Ã¼Ë¤ò¼è¤ê²õ¤·¡¢À°È÷¤·¤Ê¤ª¤¹Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Ï°ì»þ°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥À¥Á¥ç¥¦¤ä¥È¥«¥é¥ä¥®¤Ï±à³°¤Ø¤È°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Î¥Ò¥È¥ß¤È¥«¥¤¥»¥¤¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤ÁÍÞ¤¨¡×»ÐÄïºÇ¸å¤ÎÅ¸¼¨
Å¸¼¨ºÇ½ªÆü¤ÎÁáÄ«¡£ÍâÆü¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤òÌÜÁ°¤Ë¥·¥Þ¥¦¥Þ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¢¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¢¤Î½Å¤µ¤ÏÌó400¥¥í¡£150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥Þ¥¦¥Þ1Æ¬¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ëÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£
»ô°é°÷¤Î¼ÆÅÄÍ¦¸Ê¡Ê¤·¤Ð¤¿¤æ¤¦¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡£¥·¥Þ¥¦¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ4Ç¯¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤â¿Í°ìÇÜ¤Ç¤¹¡£
»ô°é°÷¡¡¼ÆÅÄÍ¦¸Ê¤µ¤ó¡Ö¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Ï²²ÉÂ¤ÊÀ³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿À·Ð¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¼ä¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÍ¾·×¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡Ö¥·¥Þ¥¦¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¿À·Ð¼Á¤ÊÆ°Êª¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤¢¤Î2Æ¬¤Ï½é¤á¤Æ¤Î°ÜÆ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡×
¥·¥Þ¥¦¥Þ¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î»ô°é¤ËÅ°¤·¤Þ¤¹¡£
Íè±à¼Ô¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤È¤³¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¤¨ー¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥·¥Þ¥¦¥Þ¡£¼ä¤·¤¤¤Î¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÅ¸¼¨¡£¥ª¥¹¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤ÏµÓ¤Î¤±¤¬¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥Ò¥È¥ß¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍè±à¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿°ú¤Ã±Û¤·ÅöÆü¡£
ºÇÂç¸Â¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿°ú¤Ã±Û¤·
±àÆâ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ï»ô°é°÷¤Ê¤É¿ô¿Í¤Ë¸ÂÄê¡£ÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎºÇÂç¸Â¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ò¥È¥ß¤Î°ú¤Ã±Û¤·¡£¥«¥¤¥»¥¤¤Ï¡¢¤±¤¬¤Î¶ñ¹ç¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥Ò¥È¥ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¢¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÅ¤«¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Âç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¤³¤È°Ê³°¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ò¥È¥ß¤ò¤Î¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½ÐÈ¯¡£¿¦°÷¤¿¤Á¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡Ö¡Êºî¶ÈÃæ¤Ï¡Ë°ÂÁ´¤ËÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¶¥È¥é¥Ã¥¯¤¬½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÊÌ¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
·§ËÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿ÍâÆü¡¢Î¦Ï©700¥¥íÍ¾¤ê¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¥Ò¥È¥ß¤ÏÌµ»ö¡¢Âçºå¤ËÅþÃå¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ß¤í¤µ¤ì¤ëÈ¢¤Î·ä´Ö¤«¤é¼ÊÌÏÍÍ¤¬ÇÁ¤¤Þ¤¹¡£
¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡Ö¡Ê¥Ò¥È¥ß¤È¥«¥¤¥»¥¤¤Ï¡ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¤é¤³¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¤¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊÂçºå¤Ç¡Ë¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤ÎÆ°¿¢Êª±à¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹½ÁÛ¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¡Ë
Ìó5Ç¯¸å¤Î2029Ç¯ÅÙ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¿¢Êª±à¤Î¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹½ÁÛ¡Ù¤Î´°À®¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼êÁ°¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¡¢±ü¤Ë¤Ï¥¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÁð¿©Æ°Êª¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
´Ö¤Ë¤Ï¡ÖËÙ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤ÏÆù¿©½Ã¤ÈÁð¿©½Ã¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――´°À®¤·¤¿¤é¥Ò¥È¥ß¤È¥«¥¤¥»¥¤¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ°¿¢Êª±à¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Ë¤Ï¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿·¤¿¤ÊÆ°Êª¤â²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£