¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¡ÖÉÔ³Î¼Â»þÂå¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯2·î19Æü¡¢Ê©¹ñºÝÊüÁ÷¶ÉRFI¡Ê¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ë¡ÖÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤Æ1¥«·î¤¬·Ð²á¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤¬·ÐºÑ¡¦·³»ö¡¦³°¸ò¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÀ¤³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ¿·¹æ¤Ç¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÆÃ½¸¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îµ¨´©»ï¡Ö¥¢¥¸¥¢»¨»ï¡×¡ÊAsia Magazine¡Ë¤Î¥É¥ó¥ÍÊÔ½¸Ä¹¤Î¸«²ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ó¥Í»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆÍÇ¡È¯É½¤·¤¿ÊÆ¹ñºÝ³«È¯Ä£¡ÊUSAID¡Ë¤Î±ç½õÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÒ³²Åª¡×¤Ê·èÄê¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñ¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¿®ÍÑ¤¬Äã²¼¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¡×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤ò°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÆ¸¢¤Î¿êÂà¡×¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤â¼«¿È¤ÎÆÈÎ©À¤ò¶¯²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ñ¶Ê¶Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÇÆ¸¢»Ö¸þ¡×¤È¥¤¥ó¥É¤Î¡ÖÄñ¹³¤Î°Õ»Ö¡×¤¬ÂÐÎ©¤·¤ÆÎ¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³°¸òÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ó¥Í»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÊÖ¤êºé¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÊÆÄ«´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë»á¤¬ÊÆ¹ñ¤Î½ÐÊý¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤¿¤á¤ËÄÀÌÛ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Âè£±¼¡À¯¸¢¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¶â»á¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ï¡ÖËÁ¸±¼çµÁ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤ÎÀ®²Ì¤â¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Æ±¤¸¼êË¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°¸þ¤¬º£¸å¤Î¥«¥®¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñºÝÃá½ø¤òÍð¤¹È¯¸À¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Î»ÑÀª¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂ¨¶½Åª¤Ç·àÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÄ¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¤òÎý¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î°ã¤¤¤¬º£¸å¤Î¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë