ORANGE RANGEのギタリスト兼リーダーNAOTOのソロ名義“naotohiroyama”が2週連続で新曲を配信リリースする。naotohiroyamaは2024年9月から2025年1月まで、6ヵ月連続で新曲を配信リリースしたばかりだ。新たにリリースされる2つの新曲にはそれぞれ、ORANGE RANGEよりHIROKIとYAMATOがゲストボーカルとして参加する。HIROKIが作詞とボーカルを務める楽曲は、沖縄のライフスタイルブランド“OKINAWAMADE”の10周年を記念して制作したものだ。一方、YAMATOが参加する楽曲は、YAMATO自身の趣味でもあるゴルフをイメージして制作されたとのこと。どちらもnaotohiroyama自身によるリミックスも収録予定だ。

■naotohiroyama 6th Release of 6 Tracks『rock』



2025.01.22 RELEASE配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/rock▶TRACK:01. rock 02. go 03. sea 04. sun 05. tomato 06. loveRecorded and Mixed by naotohiroyama at NAOTOnoHEYA (SUPER ((ECHO)) ENGINEER)Mastered by Kentaro Kimura at KIMKEN STUDIO