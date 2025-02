サッカー・UEFAヨーロッパリーグ(EL)は日本時間21日、決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が行われました。

久保建英選手が所属するレアル・ソシエダ(スペイン)がマンチェスター・ユナイテッド(イングランド)と1回戦で激突。マンチェスターUは、リーグフェーズで5勝3分と唯一無敗でした。

また毎熊晟矢選手が所属するAZ(オランダ)がトッテナム(イングランド)と対戦することが決定。ラウンド16の第1戦は、各地で日本時間3月7日の朝方に行われます。

欧州の主要大会として歴史ある欧州ELは、今大会から出場チーム数が32から36に拡大。大会方式もこれまで実施されてきたグループステージ・ノックアウトステージ制から、リーグフェーズ・ノックアウトフェーズプレーオフ制(スイス式トーナメント)に変更。決勝トーナメントにはリーグフェーズの上位8チームと久保選手所属のソシエダらノックアウトフェーズプレーオフで勝利した8チームの計16チームがしのぎを削ります。

▽決勝トーナメント ラウンド16

AZ(オランダ) vs トッテナム(イングランド)アヤックス(オランダ) vs フランクフルト(ドイツ)ボデ・グリムト(ノルウェー) vs オリンピアコス(ギリシャ)ビクトリア・プルゼニ(チェコ) vs ラツィオ(イタリア)フェネルバフチェ(トルコ) vs レンジャーズ(スコットランド)ローマ(イタリア) vs アスレティック・ビルバオ(スペイン)FCSB(ルーマニア) vs リヨン(フランス)レアル・ソシエダ(スペイン) vs マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)