レトロリロン、最新EP収録曲より「ワンタイムエピローグ」MV公開
レトロリロンの最新EP『アナザーダイバーシティ』収録曲より「ワンタイムエピローグ」のミュージックビデオが公開となった。
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ミュージックビデオはメンバーのパフォーマンスシーンに加え、都内を走るタクシー運転手を主人公としたストーリーで構成されたもの。都会の片隅で様々な人々を運び続ける男の姿から、この楽曲が持つメッセージの深みを感じられる仕上がりだ。
レトロリロンは最新EP『アナザーダイバーシティ』を携えて、自身最大規模の7大都市ワンマンツアー＜3rd EP「アナザーダイバーシティ」Release One-Man Tour 2025＞を2月24日より開催する。
■＜3rd EP「アナザーダイバーシティ」Release One-Man Tour 2025＞
3月01日(土) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
3月07日(金) 宮城・仙台LIVE HOUSE enn 2nd ※追加公演
3月08日(土) 宮城・仙台LIVE HOUSE enn 2nd ※SOLD OUT
3月14日(金) 広島・SECOND CRUTCH
3月16日(日) 福岡・DRUM Be-1
3月29日(土) 北海道・札幌Bessie Hall
3月30日(日) 北海道・札幌Bessie Hall ※追加公演
4月06日(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI ※オールスタンディング
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