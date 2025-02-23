¹Åç¡¦À¶¿å¡¡¤¢¤ë¤¾£²ÈÖ¼êÊá¼ê¡ª¡¡ÂçË½¤ì£²°ÂÂÇ£µÂÇÅÀ¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö³«Ëë£±·³¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡ÖÎý½¬»î¹ç¡¢¹Åç£±£°¡Ý£³´Ú¹ñ¡¦£Ë£É£Á¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¥³¥¶¤·¤ó¤¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ¡¢À¶¿å³ð¿ÍÊá¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¡¦£Ë£É£Á¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¡Ö£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£²°ÂÂÇ£µÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£¥Á¡¼¥à¤Î£±·³Êá¼êÁè¤¤¤Ï¸½¾õ¡¢¼ê½ÑÌÀ¤±¤ÎºäÁÒ¤¬ÀµÊá¼êºÇÍÎÏ¡£¤¿¤À¡¢²ñÂô¤Ï£²·³Ä´À°Ãæ¤Ç¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¥±¥¬¤Ç³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¡£Æó½½ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬³«Ëë£±·³¤È¡È£²ÈÖ¼êÊá¼ê¡É¤ÎºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼¨¤·¤¿À®Ä¹¶ÊÀþ¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤¿¤Ó¡¢À¶¿å¤ÎÇØÃæ¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£²¿¤è¤ê·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç£²°ÂÂÇ£µÂÇÅÀ¡£Â¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸Þ²ó¤À¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢¤Ê¤ª¤â£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¡ÖÈ¿±þ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤¿¡×¤È£²µåÌÜ¤òº¸ÍãÀþ¤Ë±¿¤ó¤Ç¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Â³¤¯Ï»²ó¤Ï£²»àËþÎÝ¤Ç±¦±Û¤¨¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ï¡¢½é¸«¤ÎÁê¼êÅê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅª³Î¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆÀ°Õµå¡Ê¤ÎÅê¼ê¡Ë¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡££²µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£¤½¤·¤Æ£¸µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥¥ã¥ó¥×¡£¥Á¡¼¥à¹±Îã¤Î¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥£¡¼¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¤ÎÎÉ²½¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸µ¡¹¡¢Åö¤Æ¤Ë¤¤¤¯ÂÇ·â¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Êº£Ç¯¤Ï¡ËÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶õ¿¶¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½éµå¤«¤é¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤É¤ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ÊÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÊá¼êµ¯ÍÑ¤ÏºäÁÒ¤È²ñÂô¤ò¼´¤ËÀÐ¸¶¤¬²Ã¤ï¤ë£³¿ÍÂÎÀ©¡£ºäÁÒ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë±¦Éª¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¸«ÄÌ¤·¤ÇÀµÊá¼êºÇÍÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£²ñÂô¤Ï£²·³¤ÇÄ´À°Ãæ¡¢ÀÐ¸¶¤Ï£±·î¤Ëº¸¼êÍîì¡Ê¤æ¤¦¤³¤¦¡Ë¹ü¤ò¹üÀÞ¡££±·³¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö£±·³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³«Ëë£±·³¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÉ¡Â©¤ò¹Ó¤¯¤·¤¿¡£
¡¡·òÂç¹âºê¤Ç¤ÏÄÌ»»£²£µËÜÎÝÂÇ¡£ÆóÎÝÁ÷µå£±ÉÃ£¸Âæ¤È¤¤¤¦¶¯¸ª¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÅê¼ê¤Î¤½¤ÎÆü¤Î¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÂÇ·â¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤Èº£¤ÏÉ¬»à¤Ç¤¹¡×¡£¸Â¤é¤ì¤¿½ÐÈÖ¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¡¢½Õ¤ÎÂçÌÜÉ¸¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¡þÀ¶¿å¡¡³ð¿Í¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤«¤Ê¤È¡Ë£²£°£°£´Ç¯£··î£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£°ºÐ¡£·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡££±£·£¶¥»¥ó¥Á¡¢£¹£±¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£Êá¼ê¡£ÈþÅÚÎ¤¾®£±Ç¯»þ¤Ë·»¤Î±Æ¶Á¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£Æ£²¬À¾Ãæ¡¢·òÂç¹âºê¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£²Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¹Åç¤«¤é£´°Ì»ØÌ¾¡£¹â¹»ÄÌ»»£²£µËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ·â¤È¶¯¸ª¤¬Éð´ï¡£