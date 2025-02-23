¡¡¸ÀÏÀ¤òË½ÎÏ¤ÇÉõ»¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ëÁªµó³èÆ°¤Î¼«Í³¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê·ÙÈ÷¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£

¡¡2023Ç¯4·î¤Î½°±¡Êä·çÁªµó¤Ç¡¢Åö»þ¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬Ë¬¤ì¤¿ÏÂ²Î»³»Ô¤Î±þ±ç±éÀâ²ñ¾ì¤ËÇúÈ¯Êª¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÌÚÂ¼Î´ÆóÈï¹ð¡Ê25¡Ë¤Ë¡¢ÏÂ²Î»³ÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò10Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£

¡¡Èï¹ð¤ÏÈïÁªµó¸¢Ç¯Îð¤ËËþ¤¿¤º»²±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¡¢¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬ÇÔÁÊ¤·¤¿¡£¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤âÈ¿¶Á¤¬¤Ê¤¯¡¢À¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£

¡¡È½·è¤¬¡Ö¶Ë¤á¤ÆÃ»ÍíÅª¤Ç¶¯¤¤ÈóÆñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¤Î¤ÏÂÅÅö¤À¡£´ßÅÄ»á¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä°½°¤È·Ù»¡´±¤Î2¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£

¡¡¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ì¤É¬Åª¤Ê»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¡¢¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹±éÀâ²ñ¾ì¤Ç·è¹Ô¤·¡¢Áªµó³èÆ°¤òÃø¤·¤¯Ë¸³²¤·¤¿¤³¤È¤Ï·Ú»ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£

¡¡Î©¸õÊä¼Ô¤¬Ë¡Î§¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀ¯¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Í­¸¢¼Ô¤¬À¯¼£¤Ë»²²è¤¹¤ë¤Î¤¬Áªµó¤Ç¤¢¤ë¡£Ë½ÎÏ¤Î²ðºß¤¬°ìÀÚ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸µ¼óÁê¤ä¼óÁê¤òÁÀ¤Ã¤¿»ö·ï¤¬Â³¤¤¤¿¡£

¡¡22Ç¯7·î¤Ë¡¢»²±¡Áª¤Î±þ±ç±éÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¡£ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤ÇÀ¯¼£²È¤òÁÀ¤¦»ö·ï¤Ï¼Ò²ñ¤ËÂç¤­¤ÊÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¡¢Í×¿Í·Ù¸î¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡À¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ­¸¢¼Ô¤ËÀ¯ºö¤òÅÁ¤¨¡¢Ä¾ÀÜ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹Âç»ö¤Êµ¡²ñ¤À¡£·Ù»¡¤«¤é¸«¤ì¤ÐÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê´í¸±¤¬Àø¤à¤¿¤á¡¢À¯¼£²È¤ÈÄ°½°¤Ï¤Ç¤­¤ë¤À¤±¶á¤Å¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£

¡¡»ö·ï¸å¤Ï°ÂÁ´¤ÊÁªµó¤ÈÀ¯¼£³èÆ°¤ÎÌÏº÷¤¬Â³¤¯¡£

¡¡ºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç·Ù»¡Åö¶É¤Ï±éÀâ²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò·ÙÈ÷¤·¤ä¤¹¤¤²°Æâ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤Î¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£

¡¡ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÁÀ·â¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯²Æ°Ê¹ß¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤ä¹â½ê¤«¤é¤Î¹¶·â¤òÁÛÄê¤·¤¿·Ù²ü¤Ë¤â½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£¤¢¤é¤æ¤ë´í¸±¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÁÈ¿¥¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤¡Ö¥í¡¼¥ó¥ª¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃ±ÆÈÈÈ¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÍ½Ãû¤äÆ°¸þ¤¬¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¤¡£

¡¡ÌÚÂ¼Èï¹ð¤âÃ±ÆÈÈÈ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤ËÇúÈ¯Êª¤ò¼«ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ï³ÆÉôÌç¤«¤éÉÔ¿³¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò·ÙÈ÷ÉôÌç¤Ë½¸Ìó¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î½Æ¤äÇúÈ¯Êª¤ÎÀ½Â¤¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ëÂÐºö¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡7·î¤Ë¤Ï»²±¡Áª¤¬¤¢¤ë¡£¸ÀÏÀ¤äÁªµó³èÆ°¤Î¼«Í³¤ò¶¼¤«¤¹ÈÈºá¹Ô°Ù¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢²áÅÙ¤Ê·ÙÈ÷¤Ç¼«Í³¤¬À©Ìó¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£

¡¡¤½¤ÎÎ¾Êý¤òÄÉµá¤¹¤ë·ÙÈ÷¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£²È¤äÍ­¸¢¼Ô¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£