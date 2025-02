木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30〜11:55)。2月9日(日)、16日(日)、23日(日・祝)の放送は、1月12日に開催された、木村拓哉のアルバム『SEE YOU THERE』リリース記念 プレミアムイベントにておこなわれた公開収録の模様をオンエア。会場のリスナーから事前に寄せられた質問や相談などに木村が答えました。

2月16日(日)の放送では、昨年おこなわれた全国ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」を一緒に回ったバンドメンバーを招いて生歌を披露しました。<リスナーからの質問>ライブでパフォーマンスをしているときに考えていることはありますか? キャプテン(※当番組での木村の呼称)の楽曲「ここにいる」が大好きで、聴くと気持ちが込み上げてくるものがあるのですが、キャプテンが歌っていて感じたことがあれば教えてください。(埼玉県 30歳 女性)――「ここにいる」は、昨年8月に発売された木村の自身3枚目となるオリジナルアルバム『SEE YOU THERE』収録曲。作詞・作曲をSUPER BEAVERの柳沢亮太さん(Gt)が担当しました。木村は、同楽曲を提供してくれた柳沢さんへの感謝の思いを語り「仮歌を聴いた瞬間、自分がレコーディングもしていないのに、『絶対に(この曲を)ライブの最後でやろう!』って思ったんです」と明かします。そして「去年、2年半ぶりぐらいにライブやらせてもらったのですが、この曲を歌ったときの生のリアクションが、感情的になっているクルー(※木村のファンの呼称)がいっぱいいて。そのキャッチボールをしていると『ヤバいヤバい、これ絶対ヤバいじゃん!』って毎回なっていましたね」と振り返ります。「だから、(ライブでパフォーマンスをしているときに)『考えていること』というのは、細かいことは考えてないですけど、『目の前にいる人たちがどういう目をして、どういう表情で聴いてくれているかな?』っていうのを、僕は全身で感じ取っている、っていうぐらいかな」と語り、昨年のツアーも一緒に回ったバンドのメンバーを迎えて「ここにいる」を生披露しました。最後に「(この歌を聴いてくれたみんなは)やっぱりこういうリアクションになるんだね。『みんながいてくれて、俺がいられる』って、あらためて再確認させていただきました。ありがとうございました!」と、いつも応援してくれているファンへの感謝のメッセージを伝えました。番組では他にも、バンドメンバーのみなさんと木村がライブ後の感想を語り合う場面もありました。





