¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¾õÂÖ¤ÎFW¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¡£¡È¹õÅÄºÓÇÛ¤Î¾¡Íø¡É¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿FCÅìµþÀï¡ÚFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Û
¡¡2025Ç¯£²·î22Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬FCÅìµþ¤Ë£±-£°¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤¬ÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä®ÅÄ¤¬¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÉ¬¤º¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î·ëÏÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Î¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£
¡¡Á°È¾¤ÎÄ®ÅÄ¤ÇÉÔ°ÂºàÎÁ¤ÏCF¤Î¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿¹½Å¿¿¿Í¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤È¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç39Ê¬¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡È¥¤¥é¥¤¥é¾õÂÖ¡É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ò51Ê¬¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤È¸òÂå¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁê¼êCB¤Ë¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é²òÊü¤µ¤»¤è¤¦¤È¡£¡ÊºÇÁ°Àþ¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤ë¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ò¡ËÂå¤¨¤Æ¡¢Á°¸åº¸±¦¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡FWÆ£ÈøæÆÂÀ¤ÎÅêÆþ¤Ç¡¢£³-£´-£²-£±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎCF¤Ë¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿À¾Â¼Âó¿¿¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÁ°Àþ¤ÏÄºÅÀ¤ÎÀ¾Â¼¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÆ£Èø¤ÈÁêÇÏÍ¦µª¤¬»Ù¤¨¤ë¡Èµ¡Æ°ÎÏ½Å»ë¤Î·Á¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë½ªÈ×¤Î82Ê¬¤ËÀ¾Â¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ºÓÇÛ¤¬¥º¥Ð¥êÅªÃæ¤È¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¼¥í¤Ç¹Ô¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¤¢¤ÎÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤Ï¹õÅÄ´ÆÆÄ¤À¡£
¡ÖFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¼ºÅÀ¤ò¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò°Ý»ý¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¹õÅÄ´ÆÆÄ¡Ë
¡¡£°-£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤È¡¢£±-£°¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤ÏÂç°ã¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¹õÅÄºÓÇÛ¤ÏÉ¾²Á¤ËÃÍ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥ï¥¿¤¬¤¤¤«¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×ÌöÆ°¤·¤¿±óÆ£¹Ò¤ò¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¤¬Ì¾»Ø¤·¤Ç¾Î»¿¡ª ½ÅÍ×ÅÙ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥µ¥é¡¼µé¤È¶¯Ä´¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡ÀµÄ¾¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤¬ÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä®ÅÄ¤¬¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÉ¬¤º¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î·ëÏÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Î¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£
¡¡Á°È¾¤ÎÄ®ÅÄ¤ÇÉÔ°ÂºàÎÁ¤ÏCF¤Î¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿¹½Å¿¿¿Í¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤È¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç39Ê¬¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡È¥¤¥é¥¤¥é¾õÂÖ¡É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁê¼êCB¤Ë¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é²òÊü¤µ¤»¤è¤¦¤È¡£¡ÊºÇÁ°Àþ¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤ë¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ò¡ËÂå¤¨¤Æ¡¢Á°¸åº¸±¦¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡FWÆ£ÈøæÆÂÀ¤ÎÅêÆþ¤Ç¡¢£³-£´-£²-£±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎCF¤Ë¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿À¾Â¼Âó¿¿¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÁ°Àþ¤ÏÄºÅÀ¤ÎÀ¾Â¼¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÆ£Èø¤ÈÁêÇÏÍ¦µª¤¬»Ù¤¨¤ë¡Èµ¡Æ°ÎÏ½Å»ë¤Î·Á¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë½ªÈ×¤Î82Ê¬¤ËÀ¾Â¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ºÓÇÛ¤¬¥º¥Ð¥êÅªÃæ¤È¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¼¥í¤Ç¹Ô¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¤¢¤ÎÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤Ï¹õÅÄ´ÆÆÄ¤À¡£
¡ÖFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¼ºÅÀ¤ò¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò°Ý»ý¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¹õÅÄ´ÆÆÄ¡Ë
¡¡£°-£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤È¡¢£±-£°¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤ÏÂç°ã¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¹õÅÄºÓÇÛ¤ÏÉ¾²Á¤ËÃÍ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥ï¥¿¤¬¤¤¤«¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×ÌöÆ°¤·¤¿±óÆ£¹Ò¤ò¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¤¬Ì¾»Ø¤·¤Ç¾Î»¿¡ª ½ÅÍ×ÅÙ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥µ¥é¡¼µé¤È¶¯Ä´¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×