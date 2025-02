女優の香里奈(41)が22日までにインスタグラムを更新。21日に誕生日を迎え、祝福に感謝した。

香里奈は「Thank you for your B.D messages」とつづり、笑顔のシングルショットを公開した。

この投稿に「香里奈ちゃんやっぱり今もかわいすぎ。大好き。Happy Birthday」「ずーっとおきれいな香里奈ちゃん。すてきな一年にしてね。おめでとう」「誕生日おめでとうございます。ずっと変わらずキレイ」「目の保養すぎる」「香里奈さん、お誕生日おめでとうございます。いつまでもすてきな憧れの香里奈さんでいてください」などのコメントが寄せられている。