º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×ÊÆÅÄ»ÐËå¤È¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÇÊÑ´é¤Ê¤Î¡×
5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢M¡ªLK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÊÆÅÄæÆÌéÌò¤Îº´Ìî¤Ï¡ÖÊÆÅÄ»ÐËå¡¡»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÇÊÑ´é¤Ê¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÊÆÅÄ·ëÌò¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¡¢»Ð¤ÎÊâÌò¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö3¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÑ´éÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÎ¾¼ê¤Ë²Ú¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¿¿´é¤¹¤®(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£