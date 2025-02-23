¥¥ô´ÆÆÄ¾·¤Ø¤¤¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤¬¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¾¡Íø¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û
¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï22Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÂè26Àá¤Ç¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àá¥í¡¼¥Þ¤Ë¥¦¥Î¥¼¥í¤ÇÇÔ¤ì¤Æ4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿18°Ì¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ20)¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥¥¢´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£¥¥ô´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿Ãæ¡¢¥í¡¼¥ÞÀï¤Çµ×¡¹¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿ºÌ±ð¤¬°ú¤Â³¤ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
8°Ì¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã(¾¡¤ÁÅÀ41/1»î¹çÌ¤¾Ã²½)¤ËÂÐ¤·¡¢³«»ÏÁá¡¹¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¤¬ÆâÅ¾¶Ú¤òÄË¤á¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢35Ê¬¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥Ü¥Ë¡¼¤¬¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¥Ù¥¦¥±¥Þ¤Î¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎPK¤ò¥Ü¥Ë¡¼¤¬·è¤á¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤·¤ÆÁ°È¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ë¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ó¥É¥¤¥¨¤Î¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òºÌ±ð¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ç»ß¤á¤ëÈþµ»¤ò¸«¤»¤¿Ãæ¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤¬1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¼éÀª¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ë¹¥µ¡¤òµö¤µ¤º»þ´Ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Î79Ê¬¤ËÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Þ¥ó¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¾¡¼¥à¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Þ¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤ò1ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤¬¥¥ô´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤ò¾þ¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ë¥Þ 2-0 ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã
¡Ú¥Ñ¥ë¥Þ¡Û
¥¢¥ó¥¸¥å¡á¥è¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ë¡¼(Á°37)¡ÚPK¡Û
¥·¥â¥ó¡¦¥¾¡¼¥à(¸å34)
Á°Àá¥í¡¼¥Þ¤Ë¥¦¥Î¥¼¥í¤ÇÇÔ¤ì¤Æ4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿18°Ì¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ20)¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥¥¢´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£¥¥ô´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿Ãæ¡¢¥í¡¼¥ÞÀï¤Çµ×¡¹¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿ºÌ±ð¤¬°ú¤Â³¤ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
8°Ì¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã(¾¡¤ÁÅÀ41/1»î¹çÌ¤¾Ã²½)¤ËÂÐ¤·¡¢³«»ÏÁá¡¹¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¤¬ÆâÅ¾¶Ú¤òÄË¤á¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢35Ê¬¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¼éÀª¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ë¹¥µ¡¤òµö¤µ¤º»þ´Ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Î79Ê¬¤ËÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Þ¥ó¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¾¡¼¥à¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Þ¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤ò1ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤¬¥¥ô´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤ò¾þ¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ë¥Þ 2-0 ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã
¡Ú¥Ñ¥ë¥Þ¡Û
¥¢¥ó¥¸¥å¡á¥è¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ë¡¼(Á°37)¡ÚPK¡Û
¥·¥â¥ó¡¦¥¾¡¼¥à(¸å34)