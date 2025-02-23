インテルvsジェノア スタメン発表
[2.22 セリエA第26節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 11 ホアキン・コレア
控え
GK 40 A. Calligaris
GK 60 A. Taho
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ジェノア]
先発
GK 1 ニコラ・レアリ
DF 3 アーロン・マルティン
DF 13 マッティア・バーニ
DF 20 ステファーノ・サベッリ
DF 22 ヨハン・バスケス
MF 21 ジェフ・エカトール
MF 23 ファビオ・ミレッティ
MF 32 モルテン フレンドルップ
MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
MF 73 パトリツィオ・マジーニ
FW 19 アンドレア・ピナモンティ
控え
GK 31 ベンヤミン ジーグリスト
GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ
DF 4 コニ・デ・ビンター
DF 15 ブルック・ノートン・カフィー
DF 33 A. Matturro
DF 34 S. Otoa
MF 5 ジャン オナナ
MF 17 ルスラン・マリノフスキー
MF 53 リオル・カサ
FW 10 ジュニオール・メシアス
FW 18 カレブ・エクバン
FW 70 マックスウェル・コルネ
FW 76 L. Venturino
監督
パトリック・ビエラ
※28:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 11 ホアキン・コレア
控え
GK 40 A. Calligaris
GK 60 A. Taho
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ジェノア]
先発
GK 1 ニコラ・レアリ
DF 3 アーロン・マルティン
DF 13 マッティア・バーニ
DF 20 ステファーノ・サベッリ
DF 22 ヨハン・バスケス
MF 21 ジェフ・エカトール
MF 23 ファビオ・ミレッティ
MF 32 モルテン フレンドルップ
MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
MF 73 パトリツィオ・マジーニ
FW 19 アンドレア・ピナモンティ
控え
GK 31 ベンヤミン ジーグリスト
GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ
DF 4 コニ・デ・ビンター
DF 15 ブルック・ノートン・カフィー
DF 33 A. Matturro
DF 34 S. Otoa
MF 5 ジャン オナナ
MF 17 ルスラン・マリノフスキー
MF 53 リオル・カサ
FW 10 ジュニオール・メシアス
FW 18 カレブ・エクバン
FW 70 マックスウェル・コルネ
FW 76 L. Venturino
監督
パトリック・ビエラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります