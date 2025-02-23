[2.22 ラ・リーガ第25節](グラン・カナリア)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ラス・パルマス]

先発

GK 1 ヤスパー・シレッセン

DF 3 ミカ・マルモル

DF 4 アレックス・スアレス

DF 18 ビティ

DF 23 アレックス・ムニョス

MF 5 ハビ・ムニョス

MF 10 アルベルト・モレイロ

MF 19 サンドロ・ラミレス

MF 21 ステファン・バイチェティッチ

MF 29 ダリオ・エスーゴ

FW 16 オリバー・マクバーニー

控え

GK 13 ディンコ・ホルカシュ

DF 27 Valentín Pezzolesi

DF 28 フアンマ・エルソグ

MF 8 ホセ・カンパーニャ

MF 11 ベニート・ラミレス

MF 12 エンツォ・ロイオディチェ

MF 14 マヌ・フステル

MF 33 Sergio Viera

FW 17 ハイメ・マタ

監督

ディエゴ・マルティネス

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ラミネ・ヤマル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります