ラス・パルマスvsバルセロナ スタメン発表
[2.22 ラ・リーガ第25節](グラン・カナリア)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 3 ミカ・マルモル
DF 4 アレックス・スアレス
DF 18 ビティ
DF 23 アレックス・ムニョス
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 19 サンドロ・ラミレス
MF 21 ステファン・バイチェティッチ
MF 29 ダリオ・エスーゴ
FW 16 オリバー・マクバーニー
控え
GK 13 ディンコ・ホルカシュ
DF 27 Valentín Pezzolesi
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 8 ホセ・カンパーニャ
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 14 マヌ・フステル
MF 33 Sergio Viera
FW 17 ハイメ・マタ
監督
ディエゴ・マルティネス
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※29:00開始
<出場メンバー>
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 3 ミカ・マルモル
DF 4 アレックス・スアレス
DF 18 ビティ
DF 23 アレックス・ムニョス
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 19 サンドロ・ラミレス
MF 21 ステファン・バイチェティッチ
MF 29 ダリオ・エスーゴ
FW 16 オリバー・マクバーニー
GK 13 ディンコ・ホルカシュ
DF 27 Valentín Pezzolesi
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 8 ホセ・カンパーニャ
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 14 マヌ・フステル
MF 33 Sergio Viera
FW 17 ハイメ・マタ
監督
ディエゴ・マルティネス
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります