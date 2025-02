[2.22 リーグアン第23節 リール - モナコ] モナコ MF南野拓実が22日、リーグアン第23節のリール戦で公式戦3試合連続ゴールを決めた。モナコは2点ビハインドの前半アディショナルタイム、DFクレパン・ディアッタが左サイドから上げたクロスをMFマグネス・アクリウシェが頭で合わせる。これをFWミカ・ビアレスがゴール前で収めるとヒールパスを選択。南野が素早く反応して左足で合わせ、ゴールネットを揺らした。

Lille 2-1 Monaco… what a match!



‍ Biereth’s backheel assist

⚽️ Minamino with the goal pic.twitter.com/sovjLeLN4c