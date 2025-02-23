10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¥´¡¼¥ë¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤º¡Ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÄÀ¤ó¤Çº£µ¨¥Û¡¼¥à½é¹õÀ±
[2.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 0-1 ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢Âè26Àá¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢0-1¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏMF¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡¢FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡¢FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡¢FW¥«¥¤¡¦¥Ï¥Ð¡¼¥Ä¤¬Î¥Ã¦Ãæ¡£Á°Àþ¤Ë¤Ï±¦¤«¤éFW¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¡¢MF¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î¡¢FW¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ë½Å¿´¤òÃÖ¤¤¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤ò¹¶Î¬¤·ÀÚ¤ì¤º¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£22Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿DF¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤¬²Ì´º¤ËÁÀ¤¦¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢44Ê¬¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£FW¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿DF¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥ï¥ó¡¦¥Ó¥µ¥«¤¬±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥³¥¢¤ò1-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡1-0¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬²¡¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢28Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤ÎÆÍÇË¤òÁË¤ó¤ÀDF¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢VAR¤¬²ðÆþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÈ¯Âà¾ì¡£1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦Ãæ¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢FW¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¢DF¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¸òÂå¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡£1-0¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¿á¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÇÔÀï¤ÏºòÇ¯11·î2Æü¤ÎÂè10Àá¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï(¡ü0-1)°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢Âè26Àá¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢0-1¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏMF¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡¢FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡¢FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡¢FW¥«¥¤¡¦¥Ï¥Ð¡¼¥Ä¤¬Î¥Ã¦Ãæ¡£Á°Àþ¤Ë¤Ï±¦¤«¤éFW¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¡¢MF¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î¡¢FW¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢44Ê¬¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£FW¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿DF¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥ï¥ó¡¦¥Ó¥µ¥«¤¬±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥³¥¢¤ò1-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡1-0¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬²¡¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢28Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤ÎÆÍÇË¤òÁË¤ó¤ÀDF¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢VAR¤¬²ðÆþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÈ¯Âà¾ì¡£1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦Ãæ¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢FW¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¢DF¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¸òÂå¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡£1-0¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¿á¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÇÔÀï¤ÏºòÇ¯11·î2Æü¤ÎÂè10Àá¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï(¡ü0-1)°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£