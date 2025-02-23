トリノvsミラン スタメン発表
[2.22 セリエA第26節](オリンピコ・グランデ・トリノ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[トリノ]
先発
GK 32 バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ
DF 13 ギジェルモ・マリパン
DF 16 マルクス・ペデルセン
DF 23 サウール・ココ
DF 34 クリスティアーノ・ビラーギ
MF 10 ニコラ・ブラシッチ
MF 11 エリフ・エルマス
MF 20 バレンティーノ・ラザロ
MF 22 チェーザレ・カサデイ
MF 28 サムエレ・リッチ
FW 9 アントニオ・サナブリア
控え
GK 1 アルベルト・パレアーリ
GK 17 アントニオ・ドンナルンマ
DF 4 セバスティアン・バルキエビチ
DF 21 A. Dembélé
DF 97 S. Mullen
MF 66 G. Gineitis
MF 77 カロル・リネティ
FW 7 ヤン・カラモー
FW 15 アミン・サラマ
FW 18 チェ・アダムス
監督
Paolo Vanoli
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 79 ジョアン・フェリックス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
※26:00開始
<出場メンバー>
[トリノ]
先発
GK 32 バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ
DF 13 ギジェルモ・マリパン
DF 16 マルクス・ペデルセン
DF 23 サウール・ココ
DF 34 クリスティアーノ・ビラーギ
MF 10 ニコラ・ブラシッチ
MF 11 エリフ・エルマス
MF 20 バレンティーノ・ラザロ
MF 22 チェーザレ・カサデイ
FW 9 アントニオ・サナブリア
控え
GK 1 アルベルト・パレアーリ
GK 17 アントニオ・ドンナルンマ
DF 4 セバスティアン・バルキエビチ
DF 21 A. Dembélé
DF 97 S. Mullen
MF 66 G. Gineitis
MF 77 カロル・リネティ
FW 7 ヤン・カラモー
FW 15 アミン・サラマ
FW 18 チェ・アダムス
監督
Paolo Vanoli
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 79 ジョアン・フェリックス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 33 D. Bartesaghi
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります