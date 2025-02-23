¡Ö¤Ç¤¿¤ó¤¦¤á¤¨¤Á¤ã¡×Êý¸À¤ÇËÌ¶å½£¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥ÉÀä»¿¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖµÙ·ÆÃæ¤âÌòºî¤ê´°àú¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¤ËË¨¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ(Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»ÔÀ¸¤Þ¤ì)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËÌ¶å½£¤ÎÊý¸À¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥É¥ó¥±¥Ä¡Ù¥í¥±ÃÏ ËÌ¶å½£¤Ë¤Æ»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤¦¤É¤ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿°ËÆ£¡£4·î¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤ÎDMM TV¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä¡×¤Ç±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÂôÅÄÀ¯¼÷(¥í¥±¥Þ¥µ)¤Î°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¡¢»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤ÎÆù¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó¤ò¤¹¤¹¤ê¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥í¥±¥Þ¥µ¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í?¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Î¤©¡×¤È½Â¤¤À¼¤ò½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î½õ¸À¤â¤¢¤ê¡Ö¤Ç¤¿¤ó¤¦¤á¤¨¤Á¤ã(¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤)¡×¤ÈÊý¸À¤ÇÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶²¤Ç¤¹¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤¢¤ó¡×¡ÖµÙ·ÆÃæ¤âÌòºî¤ê´°àú¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¤ËË¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä¡×¤Ï¤¿¡¼¤·(ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È)¤¬¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°(¾¯Ç¯²èÊó¼Ò)¤Ç2011Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥¶Ì¡²è¡£ËÌ¶å½£¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢4·î25Æü¤«¤éDMM TV¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£