[2.22 プレミアリーグ第26節](エミレーツ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 23 ミケル・メリノ

FW 53 イーサン・ヌワネリ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 4 ベン・ホワイト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 37 N. Butler-Oyedeji

監督

ミケル・アルテタ

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 25 ジャン=クレール トディボ

DF 26 マキシミリアン・キルマン

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

DF 57 O. Scarles

MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 19 エドソン アルバレス

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 14 モハメド・クドゥス

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

控え

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 4 カルロス・ソレール

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 39 アンディ・アービング

FW 17 ルイス・ギリェルミ

FW 18 ダニー・イングス

FW 34 エバン・ファーガソン

監督

グレアム・ポッター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります