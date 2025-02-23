アーセナルvsウエスト・ハム スタメン発表
[2.22 プレミアリーグ第26節](エミレーツ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 23 ミケル・メリノ
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 57 O. Scarles
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 19 エドソン アルバレス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 14 モハメド・クドゥス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 39 アンディ・アービング
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
FW 34 エバン・ファーガソン
監督
グレアム・ポッター
※24:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 57 O. Scarles
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 19 エドソン アルバレス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 14 モハメド・クドゥス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 39 アンディ・アービング
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
FW 34 エバン・ファーガソン
監督
グレアム・ポッター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります