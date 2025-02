LiSA×澤野弘之スペシャル対談映像が公開！「澤野さんとであれば新しいことに挑戦できると思って」（LiSA）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LiSAと、LiSAの新曲「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」(『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』のオープニングテーマ)の作編曲および楽曲プロデュースを手掛けた澤野弘之とのスペシャル対談がLiSAのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開されました。

LiSAと澤野弘之のタッグは、2018年に『機動戦士ガンダムNT』の主題歌として起用されたSawanoHiroyuki[nZk]:LiSA名義の楽曲「narrative」以来約7年ぶり。

今回の対談は「Reawake(feat. Felix of Stray Kids)」の制作についての秘話、LiSAなりの歌唱での新しいチャレンジ、澤野弘之なりのLiSAへの楽曲提供で意識したことなど、総尺20分を超える盛りだくさんな内容となっている。ぜひチェックしてみよう。

■LiSA×澤野弘之「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」スペシャルインタビュー(一部抜粋)

――SawanoHiroyuki[nZk]:LiSA名義の楽曲「narrative」以来、約7年ぶりのコラボとなる新曲「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」はTVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』のオープニングテーマ。Stray Kidsのフィリックスさんがラップで参加しています。

LiSA:最近の澤野さんはビートの効いた打ち込み主体の楽曲を作るのがトレンドなのかなと感じていたなかで、私も活動13周年を経て、この先どんなライブをしていきたいかを考えた時、今までの縦ノリとは違う、フロアが踊る景色も観たいと思っていたので、『俺レベ』の劇中音楽も担当されている澤野さんとであれば、作品の世界観に寄り添いながら、私としても新しいことに挑戦できると思ってご相談させてもらいました。さらに『俺レベ』は原作が韓国の作品ということで、澤野さんもSeason 1のOPテーマ「LEveL」でTOMORROW X TOGETHERさんとご一緒されていたので、私も以前にコラボしてご縁のあったStray Kidsのフィリックスさんにフィーチャリングという形で参加していただきました。

澤野:最初にアニメ制作サイドの意向と、LiSAさんが作りたい楽曲のイメージと今自分が表現したいサウンドを踏まえて、自分の中のダンサブルな部分とロック的な要素を組み合わせて楽曲を作ったのですが、制作途中でLiSAさんから「よりリズム感を出したい」と要望をいただいたので最後のサビを4つ打ちにして。僕自身、バキバキのダンスミュージック以上にバンドをやっている人たちがEDMを取り入れたようなサウンドが好きなので、それをLiSAさんにぶつけた感じですね。LiSAさんのエッジの効いた歌声とフィリックスさんの低音が混ざることでコントラストがより強く出て、自分の想像以上にエモーショナルな楽曲にしてもらえました。

LiSA:もし私ひとりでこの歌を担っていたとしたら、もっとパワーで押していたと思うんです。でもフィリックスさんの声が入ることで、自分が前に出るところと出ないところの塩梅を考えながら表現することができて。例えば2番のBメロは私が落ち着いた空気感の低音で歌っているのですが、それは2番のAメロでフィリックスさんが勢いよくラップしてくれたからで。それとBenjaminさんとcAnON.さんが書いてくださった歌詞も、『俺レベ』という作品だけでなく私にも寄り添ってくれていると感じました。冒頭の“そうまるで旬を過ぎたチカラのように”に(『俺レベ』の主人公の水篠)旬くんを彷彿させるワードが入っているのもそうですし、もともとは弱くて劣等感を抱えていた旬くんが強くなって世界を見返していく、弱さと強さは表裏一体で傷を負ったからこそ強くなっていくところは、私自身が歌を作っていくうえで大切にしている部分ともすごくリンクして。特にサビの〈The pain inside us Should never go away〉という決意のフレーズはグッときました。私も傷を負った分だけ強くなれるし、苦しい思いをした方がいいと思っているので。

澤野:素晴らしい! 僕はなるべく苦しまないように生きたいですから(笑)。今回は英語的な語感のアクセントやグルーヴを重視したくてふたりに歌詞をお願いしたので、きっと歌い方を掴むのが大変だったと思うのですが、すごくかっこ良く歌ってくださって流石だなと思いました。改めてLiSAさんはいろんなサウンドや楽曲にアプローチできるボーカリストだと感じたので、また機会があればご一緒したいですね。

LiSA:本当ですか? いまの聞きましたからね(笑)。この曲、ライブでやるとめちゃめちゃ楽しいと思うんですよ、絶対。

澤野:確かにライブでやるとよりロック色が強くなりそう。海外のアーティストには、音源は打ち込みで制作してライブは生バンドでやるスタイルの人が多いですけど、それがおもしろいんですよね。

LiSA:まさに!(ふたりでハイタッチする)。私はそれをやりたかったんですよ。今回の「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」は音源としてだけでなく、ライブではその音源を聴いていた人たちが「うわっ、生ってすごい!」と感じてもらえるものにしたいので、どちらも楽しんでくれるといいなと思います。

Interviewed by 北野創

