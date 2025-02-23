TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µîÇ¯11·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Î¡ÖÊè½êÉ´Æüº×¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

22Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¹¤ÇÁÓ¼ç¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÉË»Ò¤µ¤Þ¤ò»Ï¤á¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤é¹ÄÂ²Êý¤¬Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ëË­Åç²¬ÊèÃÏ¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤¬µîÇ¯11·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é100ÆüÌÜ¤Ë¡ÖÊè½êÉ´Æüº×¤Îµ·¡×¤¬¤·¤á¤ä¤«¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï´·Îã¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ»²Îó¤µ¤ì¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»È¼Ô¤¬É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊè¤ÎÁ°¤Ç¶Ì¶ú¤òÊû¤²¤ÆÇÒÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Â³¤¤¤ÆÁÓ¼ç¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬¶Ì¶ú¤òÊû¤²¤ÆÇÒÎé¤·¤¿¸å¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤é¹ÄÂ²Êý¤âÇÒÎé¤·¡¢É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ò¼Å¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£