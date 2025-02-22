GENERATIONSが3月3日に配信限定リリースするPRODUCE 6IX COLORS第二弾、片寄涼太がプロデュースした楽曲のタイトルが「気づいたことは」に決定した。

PRODUCE 6IX COLORSとは、2025年2月から6ヶ月連続でメンバーそれぞれがプロデュースした楽曲をリリースする企画。

第1弾では、中務裕太がプロデュースした楽曲「True or Doubt」が2月3日に配信リリースされた。

そして今回、第2弾となる「気づいたことは」は、片寄涼太が楽曲のプロデュースを手掛けた。サウンドプロデューサーとして、今の日本の音楽シーンを牽引する音楽家“蔦谷好位置”と手を組んだことも発表されている。

︎PRODUCE 6IX COLORS 6ヶ月連続配信シングルリリース

・第1弾 2025/2/3(月)配信シングルリリース
中務裕太プロデュース「True or Doubt」
Da-iCE 花村想太　作詞・作曲

・第2弾 2025/3/3(月)配信シングルリリース
片寄涼太プロデュース「気づいたことは」
蔦谷好位置サウンドプロデュース

・第3弾 2025/4/7(月)配信シングルリリース
白濱亜嵐プロデュース Coming soon

・第4弾 2025/5/5(月・祝)配信シングルリリース
小森隼プロデュース Coming soon

・第5弾 2025/6/2(月)配信シングルリリース!
佐野玲於プロデュース Coming soon

・第6弾 2025/7/7(月)配信シングルリリース
数原龍友プロデュース Coming soon