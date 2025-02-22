GENERATIONS、6ヶ月連続メンバープロデュース楽曲リリース第二弾は片寄涼太による「気づいたことは」
GENERATIONSが3月3日に配信限定リリースするPRODUCE 6IX COLORS第二弾、片寄涼太がプロデュースした楽曲のタイトルが「気づいたことは」に決定した。
PRODUCE 6IX COLORSとは、2025年2月から6ヶ月連続でメンバーそれぞれがプロデュースした楽曲をリリースする企画。
第1弾では、中務裕太がプロデュースした楽曲「True or Doubt」が2月3日に配信リリースされた。
︎PRODUCE 6IX COLORS 6ヶ月連続配信シングルリリース
中務裕太プロデュース「True or Doubt」
Da-iCE 花村想太 作詞・作曲
・第2弾 2025/3/3(月)配信シングルリリース
片寄涼太プロデュース「気づいたことは」
蔦谷好位置サウンドプロデュース
・第3弾 2025/4/7(月)配信シングルリリース
白濱亜嵐プロデュース Coming soon
・第4弾 2025/5/5(月・祝)配信シングルリリース
小森隼プロデュース Coming soon
・第5弾 2025/6/2(月)配信シングルリリース!
佐野玲於プロデュース Coming soon
・第6弾 2025/7/7(月)配信シングルリリース
数原龍友プロデュース Coming soon