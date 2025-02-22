¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¿Íµ¤½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ÄË¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö¥º¥¥º¥¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ËË¤¬¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ÄË¡¹¤·¤¤´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÊÒÞ¼°«¥¥ã¥¹¥¿¡¼(º´²ì»Ô½Ð¿È)¡£¿ÆÃÎ¤é¤º¤òÈ´¤¤¤¿¤³¤È¤òÀÖ¤¤¡¢¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ËË¤ò»Ø¤µ¤¹¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖÍè½µ¥â¡¼¥µ¥Æ¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ò¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖNews¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡Á¿´ÇÛ¡×¡Ö¤¢¤ê¤ã¤ê¤ã¡×¡ÖÇ®¤Ï½Ð¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö¥º¥¥º¥¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÒÊ¥¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÏÀ¾Æî³Ø±¡Âç³Ø»þÂå¤Ë¡Ö¥ß¥¹À¾Æî³Ø±¡2012¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢2016Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö³«±¿!¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡Ö½ÐË×!¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£23Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖNews¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢24Ç¯4·î¤ËÊóÆ»¶É¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¡£